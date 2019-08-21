Танзания разрешит убить 10 процентов своих крокодилов и бегемотов

Разрешения на отстрел десяти процентов обитающих в Танзании крокодилов и бегемотов будут проданы властями Танзании рейнджерам, которые затем смогут реализовать шкуры добытых животных на зарубежных рынках. Лицензии на охоту станут выставлять на публичные торги. Об этом написал министр туризма и природных ресурсов Танзании Хамиси Кигвангалла в своем Twitter.

По словам министра, такое решение вызвано участившимися случаями нападения крокодилов и бегемотов на людей, особенно на жителей деревень, расположенных на берегах водоемов. Так, крокодилы живущие в реке Лгевеле в районе Увинза, съедают, в среднем, по два человека в год, об этом сообщает танзанийское издание The Citizen. А на реке Зиги минимум 17 человек погибли от крокодилов за январь-август прошлого года.

Решение властей уже было подвергнуто критике со стороны многих танзанийцев, обвиняющих министра природных ресурсов в том, что он пошел самым простым путем. Однако доктор Кигвангалла обосновывает такое решение экономическими причинами, отмечая, что вылавливать и переселять в другие водоемы такое количество крокодилов и бегемотов - очень дорого. При этом министр заявил также, что 10 процентов животных, разрешенных к отстрелу - это научно обоснованная норма, которая не нанесет заметного ущерба популяции.

Порядка 38 процентов Танзании занимают национальные парки и охраняемые природные территории, включая знаменитые Нгоронгоро и Серенгети.