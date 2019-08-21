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21.08.2019 14:00
Рубрика: Спорт

Тарасов потребовал от "Локомотива" компенсировать затраты на лечение

Текст: Максим Домчев
Экс-полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов обратился в Российский футбольный союз (РФС) с требованием взыскать со своего бывшего клуба 12 тысяч евро.
Дмитрия Тарасова, получившего травму, уносят с поля на носилках в матче чемпионата России-2018/19 с "Уфой". Дмитрия Тарасова, получившего травму, уносят с поля на носилках в матче чемпионата России-2018/19 с "Уфой".
Дмитрия Тарасова, получившего травму, уносят с поля на носилках в матче чемпионата России-2018/19 с "Уфой".

Тарасов получил травму в заключительном матче "Локомотива" в чемпионате России-2018/19 против "Уфы". По окончании сезона 32-летний игрок отправился в Италию, где в одной из клиник его прооперировали. В медучреждении Тарасову выставили счет на 23 тысячи евро, из которых 10 за саму операцию и еще 13 за реабилитацию.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"Мои юристы собрали необходимые материалы, обратились в РФС с просьбой взыскать 12 тысяч евро с "Локомотива", - сказал Тарасов, чьи слова приводит "Чемпионате".

Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 года. В составе железнодорожников он провел 188 игр и забил 12 мячей, стал чемпионом России и трижды завоевал Кубок страны. В начале июля Тарасов покинул "Локомотив" в связи с истечением контракта и в настоящее время находится в статусе свободного агента.

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