Теннисист дисквалифицирован на восемь лет за договорные матчи

Чилийский теннисист Хуан Карлос Саес дисквалифицирован на восемь лет за участие в договорных матчах. Помимо этого, он штрафован на 12,5 тысячи долларов.

Организация Tennis Integrity Unit, которая занимается расследованием договорных матчей и наделена полномочиями дисквалификации игроков, объявила о наказании 28-летнего Саеса после того, как теннисист отказался от сотрудничества. Чилиец на данный момент является 1082-й ракеткой мира.

Скромный, по меркам профессионального тенниса, игрок попал в сферу интересов организации после того, как коэффициенты на его матчи на одном из турниров на родине категории "фьючерс" начали слишком сильно изменяться.

Tennis Integrity Unit несколько раз просила теннисиста предоставить для изучения свой мобильный телефон и натыкалась на отказ. В итоге теннисист все же признался, что во время турниров на родине он получал предложения о сдаче матчей, однако никого не уведомил об этом. Это и послужило поводом для вынесения столь серьезного наказания.

Помимо этого, в 2019 году за связь с проведением договорных матчей были наказаны 12 теннисистов, имеющих совсем низкий рейтинг, а также один тренер и судья.