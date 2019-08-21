Торговая сеть Walmart подала в суд на Tesla

Американская торговая сеть Walmart подала в суд на компанию Илона Маска. Главные претензии - халатность и нарушение условий контракта. В период с 2012 по 2018 годы установленные на крышах многих магазинов солнечные батареи производства Tesla выходили из строя, а в семи случаях произошли возгорания.

Руководство ритейлера считает, что регулярный осмотр панелей на предмет неисправностей проводили некомпетентные сотрудники. Кроме того, во время установки батарей были допущены технические недочеты, которые и привели к пожарам.

Теперь Walmart через суд будет добиваться от компании Tesla возмещения ущерба. Также ритейлер требует демонтировать все солнечные батареи, установленные на 240 магазинах.