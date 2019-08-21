Новости

Пушков прокомментировал слова Трампа о возвращении России в G8 06:27
РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США 06:16
В Приамурье ребенок отравился газом 06:02
На Камчатке расчеты "Панцирь-1С" отразили "удар" с воздуха 05:59
Торговая сеть Walmart подала в суд на Tesla 05:48
Глава КНДР Ким Чен Ын поблагодарил губернатора Приморья Олега Кожемяко 05:43
Австралия присоединится к миссии США в Персидском заливе 05:29
Видео: В Приморье лесной кот обманом проник в вольер к леопарду 05:23
Китай успешно вывел на орбиту телекоммуникационный спутник ChineSat-18 05:14
Более 188 тысяч заражений лихорадкой Денге произошло на Филиппинах 05:11
Жертвами проливных дождей на юго-западе Китая стали четыре человека 04:49
В Хабаровске из пожара в жилом доме спаслись 68 человек 04:48
Экс-директора якутского аэропорта обвинили в новом преступлении 04:13
Украинцы возмутились огромным кортежем Зеленского 04:12
Запуск к МКС нового корабля Starliner перенесли 04:00
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за отказа продать Гренландию 03:55
Джонсон: Великобритания потеряла статус "страны без кори" 03:32
Корреспондент Playboy подал в суд на Трампа 03:22
Самолет Lufthansa вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла 03:07
В США организатор крупнейшей аферы с экопродуктами покончил с собой 02:44
Вспышка кори зафиксирована в Бразилии 02:40
Трамп: США изучают вопрос о сокращении международной помощи 02:13
Вооруженный мужчина замечен на территории университета в Луизиане 02:10
Хуситы сообщили о сбитом в Йемене американском беспилотнике 02:08
Конгресс США примет решение о поставке Тайваню 66 истребителей F-16 01:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
21.08.2019 05:48
Рубрика: В мире

Торговая сеть Walmart подала в суд на Tesla

Американская торговая сеть Walmart подала в суд на компанию Илона Маска. Главные претензии - халатность и нарушение условий контракта. В период с 2012 по 2018 годы установленные на крышах многих магазинов солнечные батареи производства Tesla выходили из строя, а в семи случаях произошли возгорания.

Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Tesla сделала классный подарок, но разозлила своих клиентов

Руководство ритейлера считает, что регулярный осмотр панелей на предмет неисправностей проводили некомпетентные сотрудники. Кроме того, во время установки батарей были допущены технические недочеты, которые и привели к пожарам.

Теперь Walmart через суд будет добиваться от компании Tesla возмещения ущерба. Также ритейлер требует демонтировать все солнечные батареи, установленные на 240 магазинах.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США
Трамп выступил за возвращение России в G8
Песков рассказал об итогах встречи Путина и Макрона
Лавров: Россия и Турция в постоянном контакте по ситуации в Идлибе
С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ