Трамп допустил снижение налогов

Президент США Дональд Трамп допускает возможность снижения налогов в стране для стимулирования национальной экономики.

Белый дом активно ищет меры по недопущению рецессии, которую экономике США прогнозируют специалисты, передает издание The Financial Times. "Мы рассматриваем различные варианты снижения налогов", - заявил американский президент.

По некоторым данным, Дональд Трамп активизировался на фоне подготовки к президентским выборам, которые пройдут в 2020 году. В ходе предстоящей избирательной кампании ему важно продемонстрировать успехи в экономической сфере.

Вместе с тем американский лидер на словах продолжает отрицать возможность спада в экономике страны. По его словам, проблемы сейчас испытывают европейские и азиатские государства. США, напротив, чувствуют себя, как подчеркнул Трамп, очень уверенно. "Мы сейчас - страна номер один в мире по уровню экономики. У Европы много проблем. У Азии много проблем", - резюмировал он.

Между тем любые послабления в налоговой сфере потребуют одобрения конгресса. Очевидно, что Дональд Трамп может столкнуться с серьезным противодействием со стороны местных законодателей-демократов.