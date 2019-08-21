Трамп назвал Китай экономической угрозой для США

По мнению президента США Дональда Трампа Китай является для Штатов "большой экономической угрозой". Об этом Трамп заявил на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. По его мнению, этой проблемой должны были еще заниматься его предшественники-президенты.

"Даже сенатор Шумер (от штата Нью-Йорк) сказал: "Вау. Трамп отлично справляется с Китаем", - передает ТАСС слова Трампа. - Я не мог в это поверить, но Шумер знает, что я поступаю правильно, и он поступает правильно, говоря это, потому что он знает, что Китай представляет собой большую экономическую угрозу".

Напомним, что ранее Трамп призвал компанию Apple перенести свое производство из Китая. Он также пообещал компаниям, уходящим из Китая, свою помощь.