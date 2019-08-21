Трамп пообещал вернуть в страны Европы захваченных в Сирии боевиков

Все захваченные в Сирии американскими военными террористы будут возвращены в страны происхождения, заявил президент США Дональд Трамп. Речь шла, в том числе и о европейских сторонниках ИГИЛ (запрещена в РФ).

"Мы разгромили сто процентов халифата в Сирии. Мы держим тысячи захваченных террористов ИГ, - передает ТАСС слова американского президента. - Отправим их туда, откуда они пришли, в том числе в европейские страны. Мы не хотим их держать у себя. Нам они не нужны".

По словам Трампа, на содержание боевиков в тюрьме Гуантанамо за пятнадцать лет были потрачены миллиарды долларов.