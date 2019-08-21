Трамп: США изучают вопрос о сокращении международной помощи

Администрация США занимается изучением вопроса о возможном сокращении объемов помощи иностранным государствам. Решение Белого дома будет объявлено в ближайшее время.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время состоявшейся во вторник встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. "Мы смотрим на это по-разному, мы обсуждаем это с республиканцами и демократами", - рассказал американский лидер, пообещав, что итоги будут озвучены "раньше следующей недели".

При этом Трамп отметил, что на каких-то вещах можно сэкономить, но экономия на других может обернуться только потерями, пишет ТАСС.

Ранее газета Politico распространила информацию, что администрация Трампа намерена сократить расходы на международную помощь на 4,3 миллиарда долларов. Речь идет об урезании финасирования американского агентства по международному развитию на 2,3 миллиарда долларов и еще на два миллиарда - финансирования программы международной помощи в рамках госдепа.

Ряд законодателей от обеих партий уже призвали Белый дом отказаться от идеи сокращения помощи иностранным государствам. В прошлом году администрация США уже рассматривала подобный шаг, но была вынуждена отказаться от него, столкнувшись с критикой как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев.