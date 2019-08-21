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Рубрика: В мире

Трамп: США изучают вопрос о сокращении международной помощи

Фото: AP Photo/Alex Brandon Фото: AP Photo/Alex Brandon
Фото: AP Photo/Alex Brandon

Администрация США занимается изучением вопроса о возможном сокращении объемов помощи иностранным государствам. Решение Белого дома будет объявлено в ближайшее время.

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Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время состоявшейся во вторник встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. "Мы смотрим на это по-разному, мы обсуждаем это с республиканцами и демократами", - рассказал американский лидер, пообещав, что итоги будут озвучены "раньше следующей недели".

При этом Трамп отметил, что на каких-то вещах можно сэкономить, но экономия на других может обернуться только потерями, пишет ТАСС.

Фото: AP Photo/Susan Walsh
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Ранее газета Politico распространила информацию, что администрация Трампа намерена сократить расходы на международную помощь на 4,3 миллиарда долларов. Речь идет об урезании финасирования американского агентства по международному развитию на 2,3 миллиарда долларов и еще на два миллиарда - финансирования программы международной помощи в рамках госдепа.

Ряд законодателей от обеих партий уже призвали Белый дом отказаться от идеи сокращения помощи иностранным государствам. В прошлом году администрация США уже рассматривала подобный шаг, но была вынуждена отказаться от него, столкнувшись с критикой как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев.

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