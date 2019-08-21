Трамп: США рассматривают вопрос отмены права на гражданство по рождению

Вашингтон всерьез изучает возможность отменить право на американское гражданство по рождению. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

Данная мера может затронуть в первую очередь детей нелегальных мигрантов. Напомним, что хозяин Белого дома ранее неоднократно высказывался за отмену права детей иностранцев получать гражданство США по рождению.

"Мы - единственная страна в мире, куда человек приезжает, рожает ребенка, и ребенок, по сути, становится гражданином США на 85 лет со всеми преимуществами… Это нелепо", - говорил Трамп осенью прошлого года.

Добавим, что право на получение гражданства по рождению предоставляется 14-й поправкой к конституции США.