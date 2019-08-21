Трамп: США, вероятно, заключат торговую сделку с Китаем

Вашингтон и Пекин могут заключить торговую сделку. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, если китайская сторона заинтересована в заключении торгового соглашения, то, вероятно, США и КНР выйдут на сделку.

Трамп пояснил, что ему было бы куда проще отказаться от торгового противостояния с Поднебесной, однако он отстаивает национальные интересы США.

"Моя жизнь была бы намного проще, если бы я просто сказал: "Пусть Китай продолжит грабить Соединенные Штаты". Но я не могу этого сделать", - резюмировал американский лидер.

"Кто-то должен это делать", - заявил хозяин Белого дома перед вылетом в штат Кентукки для участия в предвыборных мероприятиях, передает издание The Washington Times.