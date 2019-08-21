У президента Уругвая выявлено злокачественное образование

Медики выявили у президента Уругвая Табаре Васкеса злокачественное образование в легком. Об этом он сам сообщил журналистам.

"Во время томографического исследования было подтверждено наличие злокачественного образования в правом легком", - заявил 79-летний президент. Он также отметил, что останется в больнице еще на пару дней для проведения дополнительных исследований.

Васкес, который по образованию является онкологом, также заверил, что чувствует себя хорошо, пишет РИА Новости.

Во время своего первого срока с 2005 по 2010 годы, Васкес развернул в стране серьезную антитабачную кампанию. Уругвай даже судился с одним из крупнейших производителей сигарет. Согласно статистическим данным, с 2005 года курить в Уругвае бросили 294 тысячи человек.