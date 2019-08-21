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21.08.2019 20:13
Рубрика: Общество

Ученые: Белье с живыми бактериями защитит от неприятного запаха тела

Текст: Ирина Невинная

Группа ученых и дизайнеров разработали новый вид белья, который поможет справиться с неприятным запахом тела. Костюм, названный создателями "вторая кожа", представляет собой боди с длинными рукавами, плотно облегающее тело. Ткань костюма содержит живые пробиотические бактерии, "исправляющие" микробиоту человеческого тела и препятствующие возникновению неприятного запаха, об этом сообщает Reuters.

Фото: РИА Новости
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У человека, который носит такое белье под обычным платьем, отпадает надобность в применении дезодоранта.

Известно, что сам по себе человеческий пот не имеет запаха, он появляется в результате жизнедеятельности бактерий, живущих на нашей коже. "Мы решили "внедрить" здоровых бактерий в текстиль, чтобы оздоровить микробиоту, являющуюся причиной неприятного запаха", - рассказала разработчик костюма Рози Бродхэд. По ее словам, ношение такого белья не только позволяет избавиться от неприятного запаха тела, но и улучшить иммунную систему кожи.

Бродхэд работала совместно с микробиологом Крисом Каллевартом из Гентского Университета (Бельгия). Он предложил использовать для костюма особый вид пробиотических бактерий, которые живут на здоровой коже. Разработка перспективна для производства спортивной одежды, считают создатели костюма. Интересно, что бактерии, которыми "засевают" ткань, хорошо выдерживают стирку, если температура воды не превышает 30 градусов.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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