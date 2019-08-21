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21.08.2019 14:56
Рубрика: Спорт

Ученые доказали, что Месси лучше Роналду

Текст: Максим Домчев

Споры о том, кто же лучше - аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси или португальский нападающий Криштиану Роналду, ныне выступающий за "Ювентус", ведутся уже давно. И до нынешнего дня никто не смог обосновать свой выбор с точки зрения науки.

Фото: REUTERS/Juan Medina
Роналду рассказал, когда завершит карьеру

Поставить точку в спорте поклонников двух величайших футболистов эпохи вызвались ученые Левенского католического университета, сообщает Sporza. Они вывели специальную формулу, в которой сумели оценить голы, передачи, удары, дриблинг, а также прочие действия в атаке и обороне. За точку отсчета выбрали 2013-2018 годы.

По итогам победа осталась за Месси, хотя до 2016 года соперники шли буквально ноздря в ноздрю. Но затем аргентинец сумел уйти в отрыв и победил.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Спортивные организации Футбольные клубы "Ювентус" Лионель Месси Криштиану Роналду
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