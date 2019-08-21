Ученые доказали, что Месси лучше Роналду

Споры о том, кто же лучше - аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси или португальский нападающий Криштиану Роналду, ныне выступающий за "Ювентус", ведутся уже давно. И до нынешнего дня никто не смог обосновать свой выбор с точки зрения науки.

Поставить точку в спорте поклонников двух величайших футболистов эпохи вызвались ученые Левенского католического университета, сообщает Sporza. Они вывели специальную формулу, в которой сумели оценить голы, передачи, удары, дриблинг, а также прочие действия в атаке и обороне. За точку отсчета выбрали 2013-2018 годы.

По итогам победа осталась за Месси, хотя до 2016 года соперники шли буквально ноздря в ноздрю. Но затем аргентинец сумел уйти в отрыв и победил.