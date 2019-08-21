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21.08.2019 12:03
Рубрика: Общество

Ученым удалось разгадать часть головоломки Озера скелетов

Текст: Наталья Панасенко
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

На берегах индийского горного озера Рупкунд лежат сотни человеческих костей. Международная группа ученых определила их происхождение. Исследование, опубликованное в Nature, дает первые ответы, что случилось много веков назад в Гималаях.

Фото: National Park Service
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Озеро Рупкунд в индийской части Гималаев находится на высоте 5029 метров. Другое его название - Озеро скелетов: здесь, в необитаемом районе северного Чамоли, лежат сотни человеческих костей. На протяжении многих десятилетий исследователи пытались ответить на вопрос, почему здесь погибли люди.

"Существует множество предположений, кем были эти люди, что привело их к озеру Рупкунд и почему они здесь умерли, - сказал Нирадж Рай из института палеонаук им. Бирбала Сахни в Лакхнау (Индия). - Они были солдатами? Но среди них много женских скелетов. К тому же - нет оружия. Это были торговцы? Также маловероятно: на таких опасных маршрутах вы не встретите женщин".

И вот, похоже, часть головоломки разгадана. По данным Эдаоин Харни, биолога из Гарвардского университета (США), большое количество погибших - это не результат одного катастрофического события. История этого места, вероятно, сложнее, чем считалось ранее.

Используя радиоуглеродный метод, команда ученых определила возраст костей. Выяснилось, что люди умирали здесь в разное время, в двух случаях анализ показал интервал в 1000 лет. Большинство смертей датируется 800 годом нашей эры, 14 погибших - 1800 годом. Оказалось, что среди жертв есть и европейцы.

Фото: iStock
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Реконструкция полного генома у 38 человек показала, что среди останков есть представители трех разных групп. 23 из них генетически связаны с индийской популяцией. Вторая группа из 14 человек происходит из восточного Средиземноморья, и ее представители генетически связаны с нынешними жителями Греции и Крита. "Обнаружить здесь людей из Средиземноморья было удивительно, и это позволяет предположить, что сюда приезжали люди со всего мира", - говорит Харни. Третью группу представлял один человек, происходивший из Юго-Восточной Азии.

Европейцы принадлежали к группе, которая умерла около 1800 года. Согласно исследованию, это принадлежавшие к разным культурным группам мужчины и женщины с территории, контролируемой в то время Османской империей. По словам Аюши Наяка из Общества научных исследований имени Макса Планка (Германия), это удалось определить с помощью изотопного метода.

Но исследователям предстоит еще выяснить, как и почему они здесь оказались и что стало причиной их гибели. Так что загадка Озера скелетов еще не до конца разгадана.

Общество Наука
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