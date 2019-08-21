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21.08.2019,  
15:17
Текст:  Алексей Моисеев

Ударный беспилотник США MQ-9 Reaper сбит неизвестной ракетой в Йемене

В Йемене американские военно-воздушные силы потеряли уже четвертый беспилотник MQ-9 Reaper.

Разведывательно-ударный летательный аппарат был сбит противовоздушной обороной шиитского движения "Ансар Аллах" в провинции Дамар.

В Сети появились фотографии обнаруженных обломков этого БПЛА. Некоторые источники сообщают, что дрон США был уничтожен системой ПВО Sayyad-2 иранского производства. Сами хуситы заявляют об использовании оружия, созданного ими самостоятельно.

Возможно, речь идет о модернизированном комплексе советского производства.

Также нельзя полностью исключать, что это была одна из применявшихся ранее мобильных пусковых установок, приспособленных для запуска авиационных ракет Р-27Т или Р-73.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Особенностью конфликта в Йемене является активное участие в нем всевозможных БПЛА. Кроме американских MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper были замечены CH-4В, Wing Loong китайского производства. В свою очередь, хуситы также часто пускают в дело дроны различных типов.

Так, днем ранее истребитель F-15 ВВС Саудовской Аравии во время патрулирования в небе Йемена обнаружил и сбил беспилотник, который был идентифицирован как Qasef-2K иранского производства. Отмечается, что за последние 12 месяцев это уже 20-й уничтоженный авиацией аппарат подобного типа.

В то же время хуситы всегда утверждали, что все применяемые ими образцы спроектированы и изготовлены без какой-либо иностранной помощи.

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