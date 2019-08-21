Счет не на тысячи и даже миллионы, а на миллиарды. Это о лесных пожарах. Ущерб от них в России с начала года по настоящий день составил уже 7 млрд рублей.

Это много, если смотреть в чистых цифрах, но меньше, чем в прошлом году. Лесу, правда, от этого не лучше. Об этом на специальном итоговом брифинге сообщил врио руководителя Рослесхоза Михаил Клинов.

Как известно, все познается в сравнении. Например, накануне из-за масштабных лесных пожаров на Канарских островах было эвакуировано около 8 тысяч человек. При этом там площадь, охваченная огнем, удвоилась и достигла 10 тысяч гектаров.

А у нас в России пожары прошли, только вдуматься, уже почти на 3 миллионах гектаров. И ситуация еще далека от нормальной, хотя к тушению наряду с десантниками Авиалесоохраны подключилась авиация МЧС и Минобороны. По данным метеорологов, причины лесных пожаров носят преимущественно природный характер. Тайга горит в труднодоступных районах в Эвенкии, Якутии и севере Иркутской области, где, например, в среднем за месяц выпало всего 2-3 мм осадков. На севере Красноярского края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке плюс 30.

И по прогнозам, о которых сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, не прогнозируют до 25 августа осадков на севере Иркутской области и в Якутии, где по-прежнему отмечается большое количество лесных пожаров.

"Ситуация усугубилась до 4 класса пожарной опасности на востоке Якутии и в Магаданской области. Там стоит антициклон, в ближайшие 5-6 дней ситуация сложная", - сказал Анатолий Цыганков.