В 2019 году рассмотрено около 15 тысяч заявлений по кадастровой стоимости

Всего за январь-июль 2019 года комиссии по пересмотру кадастровой стоимости, созданные при Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, рассмотрели 15 470 заявлений в отношении 25 078 объектов недвижимости - домов, дач, гаражей. Об этом сообщил Росреестр. Из всего этого количества решения в пользу граждан приняты комиссиями по 9 732 заявлений. Это 63 процента от общего числа заявлений. В прошлом году за тот же период цифры были меньше - 61 процент.

Корреспонденту "РГ" в Росреестре сказали, что они не проводят кадастровую оценку объектов недвижимости. И разъяснили следующее. В территориальных органах Росреестра продолжают работать комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. В такие комиссии можно обратиться за пересмотром кадастровой стоимости, которая была определена по старому, действовавшему до 1 января 2017 года порядку.

Напомним, что по прежнему порядку кадастровую стоимость объектов недвижимости определяли независимые оценщики, а утверждали региональные и местные органы власти. А Росреестр обеспечивал внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о кадастровой стоимости объектов.

В комиссии, которые сейчас действуют при территориальных органах Росреестра, можно обратиться в двух случаях:

- За пересмотром кадастровой стоимости. В этом случае гражданину надо предоставить в комиссию документы, подтверждающие недостоверность сведений, использованных при определении кадастровой стоимости принадлежащего ему объекта недвижимости.

- За уточнением кадастровой стоимости на основании рыночной стоимости. Для этого надо предоставить отчет об оценке рыночной стоимости, подготовленный независимым оценщиком.

За пересмотром кадастровой стоимости, которая была определена до 1 января 2017 года, можно еще обратиться в суд. У граждан есть выбор - обратиться в комиссию или суд. Для юридических лиц обращение в суд возможно только в случае отклонения комиссией заявления о пересмотре кадастровой стоимости.

Росреестр напомнил - с 1 января 2017 года действует новый порядок проведения государственной кадастровой оценки, который установлен законом "О государственной кадастровой оценке". Согласно этому закону государственная кадастровая оценка недвижимости проводится региональными властями через подведомственные им государственные бюджетные учреждения. Ответственность за работу таких государственных структур по проведению кадастровой оценки возложена на региональные органы власти. Росреестр продолжает обеспечивать внесение в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости объектов.

Бюджетными учреждениями кадастровая оценка начала проводиться в 2018 году в субъектах России, где региональные власти приняли соответствующее решение. Так, по решению органов власти субъектов России в 2018 году кадастровая оценка по закону "О государственной кадастровой оценке" была проведена в 34 регионах. В 2019 году такая оценка проводится в 65 регионах. По состоянию на июль 2019 года проведение государственной кадастровой оценки в 2020 году запланировано в 45 регионах.

За разъяснениями, связанными с пересмотром кадастровой стоимости, определенной по новому закону (после 1 января 2017 года), надо обращаться в бюджетные учреждения, которые проводили государственную кадастровую оценку. Такие учреждения также рассматривают обращения об исправлении ошибок в кадастровой стоимости.

Кадастровая стоимость объекта недвижимости, определенная по новому закону, может быть установлена в размере его рыночной стоимости в комиссии, в случае ее создания в субъекте Российской Федерации, или в суде. Для обращения в суд предварительное обращение в комиссию не является обязательным.

Росреестр напомнил собственникам, что до начала процедуры оценки целесообразно проверить актуальность сведений, внесенных в ЕГРН. Например, вид разрешенного использования земельного участка, наличие информации о годе постройки или материале наружных стен здания.

Кроме того, в бюджетное учреждение, уполномоченное на проведение государственной кадастровой оценки, может быть направлена декларация об объекте недвижимости с указанием, в том числе сведений, отражение которых в ЕГРН не предусмотрено. Это могут быть сведения о наличии коммуникаций: электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, канализация.

Предварительные результаты оценки размещаются на интернет-сайтах государственных бюджетных учреждений, созданных в регионах для проведения кадастровой оценки. Кроме того, ознакомиться с предварительными результатами кадастровой оценки возможно на портале Росреестра через сервис "Фонд данных государственной кадастровой оценки".

Росреестр порекомендовал владельцам недвижимости ознакомиться с промежуточными отчетными документами по государственной кадастровой оценке. Информация о размещении в открытом доступе таких документов, а также о порядке и сроках представления замечаний к ним публикуется на информационных щитах органа власти субъекта Российской Федерации и муниципалитетов, в печатных СМИ, в сервисе "Фонд данных государственной кадастровой оценки".

В случае обнаружения ошибки в промежуточных отчетных документах по государственной кадастровой оценке можно обратиться в бюджетное учреждение для ее исправления. Такая мера поможет устранить ошибку до утверждения кадастровой стоимости объекта недвижимости региональным органом власти.