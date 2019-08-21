В Доминикане обезврежена крупнейшая в регионе сеть наркотрафика

Генпрокуратура Доминиканской Республики совместно с национальным управлением по контролю за оборотом наркотиков провели масштабную операцию по обезвреживанию крупнейшей сети оборота наркотиков в регионе.

Задержания прошли в разных частях страны. Среди арестованных главарей - Сезар Эмилио Перальта, считающийся наиболее влиятельным на Карибах. Деятельность Перальта в наркобизнесе насчитывает более 20 лет. Он сумел создать сложную криминальную структуру, которую использовал также для отмывания денег, пишет ТАСС, ссылаясь на газету Hoy.

Правоохранители установили, что с этой сетью также связаны еще 18 человек, в числе которых и ряд спортсменов. Некоторые из них арестованы, остальные "находится в процессе задержания".

По данным специалистов, Доминиканская Республика стала одним из ключевых пунктов транзита наркотиков в США и страны Европы. Только за последние полгода в разных точках страны были задержаны более двух тонн запрещенных веществ. По официальной статистике, в наркобизнес вовлечены как доминиканцы, так и граждане других стран, в том числе Колумбии и США.