В Донбассе группа украинских силовиков подорвалась на собственных минах

В Донбассе группа украинских военных подорвалась на собственных минах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Народной милиции ДНР. Киевские силовики пытались проникнуть на позиции Донецкой народной республики.

"В 21​​​.35 наблюдатели на переднем крае обороны в районе населенного пункта Коминтерново в приборы ночного видения зафиксировали выдвижение группы противника с направления населенного пункта Гнутово", - подтвердили в Народной милиции.

По данным представителей ДНР, сначала один из киевских силовиков наступил на сигнальную мину, а затем в панике группа начала отступать и кто-то наступил на боевую мину.

Раны получили как минимум четверо украинских военных.