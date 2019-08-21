В Донбассе группа украинских силовиков подорвалась на собственных минах

В Донбассе группа украинских военных подорвалась на собственных минах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Народной милиции ДНР. Киевские силовики пытались проникнуть на позиции Донецкой народной республики.
"В 21.35 наблюдатели на переднем крае обороны в районе населенного пункта Коминтерново в приборы ночного видения зафиксировали выдвижение группы противника с направления населенного пункта Гнутово", - подтвердили в Народной милиции.
По данным представителей ДНР, сначала один из киевских силовиков наступил на сигнальную мину, а затем в панике группа начала отступать и кто-то наступил на боевую мину.
Раны получили как минимум четверо украинских военных.