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21.08.2019 05:00
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый сентябрь

Текст: Ольга Игнатова
Погода может компенсировать недостаток летнего тепла в сентябре.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как следует из предварительного прогноза на первый месяц осени, который "Российской газете" предоставили в Гидрометцентре, на европейской территории России средняя температура сентября ожидается выше нормы.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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При этом для каждой климатической зоны норма своя. Например, для Москвы, как пояснил "РГ" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко, сентябрьская норма - это плюс 18 градусов днем и плюс 14 ночью в начале месяца и плюс 9 днем, плюс 4 ночью - в конце. Но в этом году в сентябре в столице может быть теплее обычного.

Также теплее, чем обычно, может оказаться сентябрь и на азиатской территории страны - от Урала до Дальнего Востока. Температуры выше нормы прогнозируются на крайнем севере Урала, в Сибири, Якутии, на Чукотке, на Камчатке, в Забайкалье.

Холоднее, чем обычно, сентябрь ожидается на Алтае.

В Москве зафиксирована самая теплая погода с начала августа

На большей части юга европейской территории страны количество осадков прогнозируется меньше средних многолетних значений. При этом в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края количество осадкой будет в пределах нормы.

Сентябрь обещает порадовать и отдыхающих. Так, в Крыму, например, в начале месяца, в "бархатный сезон", дневная температура будет в пределах 22-27 градусов (временами до плюс 30-ти), а в конце месяца - плюс 19-24 градуса.

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