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21.08.2019 09:16
Рубрика: Власть

В Госдуме предлагают ввести "первосентябрьский капитал"

Текст: Галина Мисливская

Государство должно помогать родителям в приобретении товаров для школьников, уверен зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).

Фото: iStock
Маткапитал может стать бессрочным

Депутат направил обращение в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой, в котором предложил создать программу "Первосентябрьский капитал", сообщает RT со ссылкой на текст документа.

"В прошлом году примерная стоимость комплекта школьника, рассчитанная как среднее арифметическое стоимости наборов товаров для девочек и мальчиков, составила примерно 11,4 тыс. рублей. Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета", - говорится в обращении.

Борис Чернышов предлагает ввести программу "Первосентябрьский капитал", в рамках которой родители будут получать материальную помощь на сбор ребенка в школу. О какой сумме идет речь, депутат не уточнил.

Кроме того, Чернышов предлагает ограничить ограничить расходы родителей на школьные товары до 25% от их зарплаты. Остальные расходы должно взять на себя государство, полагает Борис Чернышов.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Партии ЛДПР
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