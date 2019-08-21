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21.08.2019 12:54
Рубрика: В мире

В авиакатастрофе погиб основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов

Текст: Екатерина Забродина
В посольстве РФ в Греции сообщили "РГ", что при крушении частного вертолета близ острова Порос погибли двое россиян. Имена погибших в дипмиссии не раскрыли. При этом в московском Музее русской иконы "Российской газете" подтвердили, что в этой катастрофе погиб его основатель Михаил Абрамов.
Фото: Николай Галкин / ТАСС Фото: Николай Галкин / ТАСС
Фото: Николай Галкин / ТАСС
Посольство РФ в Греции подтвердило гибель россиян при крушении вертолета

"Это огромная трагедия, погиб основатель нашего музея Михаил Юрьевич Абрамов. Мы все скорбим", - поделились в дирекции музея. Предпринимателю и меценату, который создал первый в Москве частный Музей русской иконы (в современном комплексе на Таганке экспозиция открылась в 2011 году), осенью должно было исполниться 56 лет. Сейчас это уникальное собрание, крупнейшее в России, которое насчитывает более пяти тысяч экспонатов. Совсем недавно там прошла выставка Невьянской иконы - старообрядческой иконописной школы Уральского региона. Целый этаж Музея посвящен уникальным артефактам христианства в Эфиопии. Михаил Абрамов родился в Москве, собирательством икон занялся в 2000-х и задумал свой музей как общедоступное хранилище произведений древнерусского и византийского искусства.

"По предварительной версии, о которой сообщают греческие СМИ, вертолет задел линии электропередач близ острова Порос. Расследование обстоятельств катастрофы продолжается", - отметил в беседе с "РГ" пресс-секретарь посольства РФ в Афинах Василий Гаврилов. Согласно греческим источникам, пилотировал вертолет гражданин Греции, служивший ранее в военной авиации. Никто из трех человек, находившихся на борту, не выжил.

В мире Европа Греция Общество Утраты
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