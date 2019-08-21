В индийских учебниках встречаются странные вещи

Пока в Индии идут ожесточенные дебаты вокруг необходимости реформы образования в стране, многие обращают внимание на низкое качество школьных учебников. Каждый индийский штат выпускает их самостоятельно, и зачастую в книгах встречаются диковинные ошибки, многие из которых потом тиражируются в интернете.

Например, в учебнике социальных наук штата Гуджарат утверждается, что во время Второй Мировой атомную бомбу сбросила Япония на США, а не наоборот. Местные власти пообещали исправить ошибку в будущих изданиях, но нынешнее, по которому уже учатся в школах, отзывать не стали.

В учебнике по географии на английском языке штата Махараштра Суэцкий канал (Suez Canal) назвали сточной канавой (Sewage Canal).

В учебнике в штате Раджастан женщин-домохозяек сравнили с ослами, причем не в пользу первых. "Осел похож на домохозяйку, - говорится в нем. - Они оба вынуждены трудиться весь день, временами без пищи и воды. Но осел несколько лучше домохозяйки, потому что последняя иногда может обидеться и вернуться в родительский дом, а осел всегда предан хозяину".

В национальном учебнике для 6-го класса, выпущенном в 2012 году, изложены странные мысли относительно людей, употребляющих в пищу мясо. "Такие люди легко лгут, крадут, склонны к насилию и сексуальным преступлениям", утверждают авторы пособия.

Как отмечают специалисты, в Индии уже более или менее обеспечен всеобщий доступ к школьному образованию, теперь проблема в его качестве. Главная проблема - нехватка квалифицированных преподавателей и плохая редактура учебных пособий. Кроме того, в некоторых штатах учебники составляются с учетом местных традиций и религиозных ограничений, из-за чего в книгах появляются неоднозначные утверждения, как приведенные выше про людей, употребляющих мясо или про женщин и ослов.