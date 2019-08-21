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21 августа 2019 г. 16:59
Общество
Текст: Артем Локалов

В Москве представили двухметровый ретроприемник в виде Спасской башни

В Москве завершилась реставрация особняка (она длилась с 2016 года), где жил Глеб Кржижановский - человек, который разрабатывал план электрификации России после революции - ГОЭЛРО.
Радиоприемник в виде Спасской башни, изготовленный ученым-самоучкой в 1950 году. Фото: предоставлено Музеем современной истории России
Радиоприемник в виде Спасской башни, изготовленный ученым-самоучкой в 1950 году. Фото: предоставлено Музеем современной истории России

Экспозицию мемориальной квартиры на Садовнической улице дополнили собранием редких радиоприемников и телевизоров, которые создавались в нашей стране с 1930-х по 1980-е.

Особняк на Садовнической улице в Москве реставрировали три года. / предоставлено Музеем современной истории России

Некоторые существуют в единственном экземпляре, например, радиоприемник высотой более двух метров, выполненный в виде Спасской башни.

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В основе его ученый-самоучка Урайкин из Челябинска использовал приемник 1937 года. В 1950-м году он подарил свою конструкцию Иосифу Сталину.

Тут же представлены аппараты, принадлежавшие Михаилу Калинину, Леониду Брежневу и самому Глебу Кржижановскому.

Здание особняка передали Музею современной истории России в 2015 году. С тех пор шла работа по восстановлению внешнего облика дома и воссозданию исторического интерьера квартиры.

Интерьер музея-квартиры Глеба Кржижановского. / предоставлено Музеем современной истории России

Здесь же создали экспозицию, посвященную истории Замоскворечья. Главный элемент - интерактивная карта. В ее основе план старой Москвы с указанием существовавших в то время названий улиц и других топонимов

Интерактивная карта Замоскворечья в особняке на Садовнической. / предоставлено Музеем современной истории России

Темы дня:
#Москва
#телевидение
#журнал Родина