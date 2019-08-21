В Москве представили двухметровый ретроприемник в виде Спасской башни

Экспозицию мемориальной квартиры на Садовнической улице дополнили собранием редких радиоприемников и телевизоров, которые создавались в нашей стране с 1930-х по 1980-е.
Некоторые существуют в единственном экземпляре, например, радиоприемник высотой более двух метров, выполненный в виде Спасской башни.
В основе его ученый-самоучка Урайкин из Челябинска использовал приемник 1937 года. В 1950-м году он подарил свою конструкцию Иосифу Сталину.
Тут же представлены аппараты, принадлежавшие Михаилу Калинину, Леониду Брежневу и самому Глебу Кржижановскому.
Здание особняка передали Музею современной истории России в 2015 году. С тех пор шла работа по восстановлению внешнего облика дома и воссозданию исторического интерьера квартиры.
Здесь же создали экспозицию, посвященную истории Замоскворечья. Главный элемент - интерактивная карта. В ее основе план старой Москвы с указанием существовавших в то время названий улиц и других топонимов