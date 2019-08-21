В Подмосковье открылась фотовыставка в честь первого главы Госсовета КНР

Организаторы выставки - Китайский культурный центр в Москве и отдел пропаганды горкома КПК города Хуайань, провинция Цзянсу. В церемонии открытия приняли участие около ста гостей, в частности, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, первый зампредседателя Общества российско-китайской дружбы Галина Куликова, глава отдела пропаганды горкома КПК города Хуайань Чжоу И, представители предприятий с участием китайского капитала, обучающиеся в России студенты и другие гости из России и Китая.

Чжан Ханьхуэй в своем выступлении заявил, что Чжоу Эньлай был великим революционером, политиком и дипломатом. Будучи первым премьером Госсовета КНР, он внес огромный вклад в становление народного благосостояния и дело великого возрождения китайской нации. Он был основоположником дружбы между Китаем и СССР. В 1950 году именно он совместно с министром иностранных дел СССР заключили "Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между КНР и СССР".

По словам посла КНР, нынешняя фотовыставка нацелена на то, чтобы вспомнить выдающиеся заслуги и почтить память Чжоу Эньлая, а также передать его высокие нравственные ценности - все это вдохновляет на новые достижения в работе.

Главными экспонатами стали 95 ценных старых фотографий, разделенных на 4 темы: "Блестящая карьера", "Первая поездка в СССР", "С глубокой заботой и любовью" и "Посланник дружбы". Они рассказывают о выдающихся подвигах Чжоу Эньлая, совершенных как для победы китайской революции, так и для основания и укрепления китайско-российской дружбы.