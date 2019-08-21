В Подмосковье открылась фотовыставка в честь первого главы Госсовета КНР

Новости

В Москве закроют Лефортовский тоннель 15:55
На Дону 11-летнему мальчику ампутировали руку после перелома 15:51
Вышли сразу два трейлера нового фильма со Скарлетт Йоханссон 15:41
В горах КЧР военные кавалеристы совершили рекордный переход 15:40
Новый океанариум построят в Москве 15:34
Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам, оскорбляющим гимн РФ 15:17
Занятия проекта "Здоровая Москва" посетили более 150 тысяч раз 15:07
В Керчи возобновят реставрацию Митридатских лестниц 15:07
Новосибирские врачи удалили из желудка девушки огромный волосяной шар 15:00
Ученые доказали, что Месси лучше Роналду 14:56
В Самаре у дома должника установили говорящую "пирамиду позора" 14:56
Московский зоопарк в "Ночь кино" покажет фильм о пандах 14:52
Юрий Лоза поделился оригинальным секретом счастливого брака 14:51
В Йемене сбили американский военный беспилотник MQ-9 14:48
Мосгорсуд отменил приговор ранее осужденному к лишению свободы экс-судье 14:46
Берлин отказал США в защите танкеров в Ормузском проливе 14:41
В Краснодаре задержали четырех участников ночной перестрелки 14:36
Сочи атаковали гусеницы американской белой бабочки 14:33
В Волгограде завели дело на бандитов, напавших на полицейских 14:30
Смольный запретил новое строительство в городских парках 14:29
Дети депутата, подозреваемого в убийстве жены, останутся с бабушкой 14:05
В Суворовском музее Петербурга проведут исторический квест 14:05
Лукашенко поручил оказать содействие частному бизнесу 14:00
Завершается реставрация флигелей усадьбы на Большой Ордынке 13:58
В Благовещенске дети пострадали при обрушения штукатурки в детсаду 13:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
21.08.2019 15:26
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Подмосковье открылась фотовыставка в честь первого главы Госсовета КНР

По случаю 70-летия образования КНР и 70-й годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Россией 19 августа в Подмосковье на базе музея VI съезда Коммунистической партии Китая открылась фотовыставка "Чжоу Эньлай и китайско-российская дружба". Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Организаторами выставки в честь начала китайско-российской дружбы выступили Китайский культурный центр в Москве и отдел пропаганды горкома КПК города Хуайань. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Организаторами выставки в честь начала китайско-российской дружбы выступили Китайский культурный центр в Москве и отдел пропаганды горкома КПК города Хуайань. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Организаторами выставки в честь начала китайско-российской дружбы выступили Китайский культурный центр в Москве и отдел пропаганды горкома КПК города Хуайань. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Организаторы выставки - Китайский культурный центр в Москве и отдел пропаганды горкома КПК города Хуайань, провинция Цзянсу. В церемонии открытия приняли участие около ста гостей, в частности, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, первый зампредседателя Общества российско-китайской дружбы Галина Куликова, глава отдела пропаганды горкома КПК города Хуайань Чжоу И, представители предприятий с участием китайского капитала, обучающиеся в России студенты и другие гости из России и Китая.

Чжан Ханьхуэй в своем выступлении заявил, что Чжоу Эньлай был великим революционером, политиком и дипломатом. Будучи первым премьером Госсовета КНР, он внес огромный вклад в становление народного благосостояния и дело великого возрождения китайской нации. Он был основоположником дружбы между Китаем и СССР. В 1950 году именно он совместно с министром иностранных дел СССР заключили "Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между КНР и СССР".

По словам посла КНР, нынешняя фотовыставка нацелена на то, чтобы вспомнить выдающиеся заслуги и почтить память Чжоу Эньлая, а также передать его высокие нравственные ценности - все это вдохновляет на новые достижения в работе.

Главными экспонатами стали 95 ценных старых фотографий, разделенных на 4 темы: "Блестящая карьера", "Первая поездка в СССР", "С глубокой заботой и любовью" и "Посланник дружбы". Они рассказывают о выдающихся подвигах Чжоу Эньлая, совершенных как для победы китайской революции, так и для основания и укрепления китайско-российской дружбы.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Суд отказался выпустить украинских моряков из СИЗО "Лефортово"
Лавров: Москва будет противодействовать давлению на Венесуэлу
Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам, оскорбляющим гимн РФ
В Госдуме предлагают ввести "первосентябрьский капитал"
Косачев предложил подумать о расширении G8 с участием Индии и Китая