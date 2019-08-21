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21.08.2019 09:06
Рубрика: Экономика

В Роскачестве объяснили, как выбрать качественный портвейн

Текст: Марина Гусенко
Специалисты Роскачества дали советы по выбору портвейна.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Первое. Они рекомендуют при выборе напитка обращать внимание на производителей вин с защищенным географическим указанием или защищенным наименованием места происхождения. Им, как правило, можно доверять.

Второе. Имеет значение год урожая. Портвейн должен быть не моложе трех-четырех лет. Значит, в этом году не стоит брать напиток моложе, чем урожая 2015-2016 года.

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Третье. Портвейн, изготовленный в традиции крымского виноделия должен обладать крепостью 17-18,5 процентов и уровнем сахара 6-13 процентов. При этом сладость должна быть естественного происхождения - от спелого винограда. А вот сахара в портвейне быть не должно.

Четвертое. В ликерных винах ГОСТом допускается наличие небольшого осадка - на стенках и дне бутылки.

И пятое - если перед вами портвейн за сто рублей, то лучше откажитесь от его покупки. Скорее всего, в бутылке будет "винный напиток", приготовленный на основе "плодового" виноматериала, скажем, яблочного, с добавлением сахара, ароматизаторов, лимонной кислоты. Таким образом, к технологии портвейна - виноградного вина с естественной сладостью, выдержанного в дубовых бочках, этот напиток не будет иметь отношения.

Специалисты Роскачества в рамках проекта "Винный гид России" провели аудит 15 винных хозяйств Крыма. Они посетят 50 виноделен России. Одна из целей - оценка качества крепленых вин, в том числе - портвейна.

Все подробности можно прочитать на сайте Роскачества.

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