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21.08.2019 16:44
Рубрика: Экономика

Мал и дорог

Почти треть микрозаймов оказалась безнадежной
Текст: Роман Маркелов
Объем просроченных микрозаймов с дефолтной задолженностью (просрочка от 90 дней и выше) приблизился к трети от всего портфеля микрофинансовых организаций (МФО), говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс". Также снижается объем выдачи новых микрозаймов - вероятно, это следствие отказа рынка от займов "до зарплаты" и сворачивания притока новых клиентов в МФО. Снижение объема выдач может продолжиться, считают представители рынка.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В последние четыре года рынок постоянно наращивал объем выдач - рост объема портфеля с 2016 года составил 145 процентов, отмечают в "Эквифаксе". По итогам первого полугодия 2019 года объем портфеля превысил 127 миллиардов рублей. При этом объем работающего портфеля МФО, по данным бюро, меньше практически на треть - чуть более 91 миллиарда рублей, то есть уровень дефолтной задолженности приближается к 30 процентам.

Фото: PHOTOXPRESS
Микрофинансовые организации не будут кредитовать под залог жилья

Одновременно в первой половине 2019 года выдачи новых микрозаймов приостановили взрывной рост, сохранившись на уровне конца прошлого года. Раньше такого никогда не отмечалось, констатируют в "Эквифаксе". В бюро эту тенденцию объясняют одновременно несколькими причинами: действиями Банка России по ограничению выдаваемых займов (с 2019 года ограничена одним процентом ежедневная ставка по займу, сокращен объем выплат, который могут требовать кредиторы с должника), отказом от выдачи краткосрочных и самых рискованных займов, а также прекращением перетока клиентов из банков в МФО.

Микрофинансовый рынок переживает не нехватку клиентов, а изменение бизнес-моделей компаний: так, спрос на займы не снизился, снизилось количество одобрений, говорит директор саморегулируемой организации "Микрофинансирование и развитие" (СРО "МиР") Елена Стратьева. По ее словам, сейчас практически все МФО сосредоточены на тестировании измененных бизнес-процессов, а не на продажах.

Спрос на микрозаймы не снизился - снизилось количество одобрений новых заявок, отмечают представители рынка

"Так, большинство игроков ужесточили в начале года и продолжают ужесточать скоринг заемщиков. Очень многие приостановили привлечение новых клиентов, сфокусировавшись на проверенных", - отмечает Стратьева. При этом с введением показателя долговой нагрузки заемщика с октября 2019 года МФО начнут отказывать и части постоянных клиентов, поэтому снижение объема выдач может продолжиться, прогнозирует она. По словам Стратьевой, с учетом сохраняющегося спроса на микрозаймы пока остается открытым вопрос, куда пойдут заемщики, которым отказали банки, МФО и любые другие легальные кредиторы.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования
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