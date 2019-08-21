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21.08.2019 17:28
Рубрика: Экономика

Быстрый обед

Россияне начали экономить на еде не только деньги, но и время
Текст: Евгений Гайва
В России снизились продажи продуктов, которые требуют приготовления, рассказали эксперты "РГ". А подходящие для перекуса на бегу показали заметный рост.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Продажи молочных продуктов, по данным исследовательской компании Nielsen, только за два месяца в этом году сократились на 0,4 процента. Снижаются или не меняются продажи хлебобулочных изделий, мясных продуктов, отмечают в холдинге "Ромир".

Эксперты назвали вредные продукты

Меняются предпочтения покупателей, объясняют новый тренд аналитики. "Традиционные конфеты, печенье не показывают заметного роста. Зато растут продажи "новых решений", - рассказала "РГ" глава департамента панельных исследований "Ромир" Инна Караева. Это сладости, которыми можно перекусить на бегу ради экономии времени. Они должны быть удобно упакованы, иметь баланс питательных веществ.

Заметно растет сектор импульсных продаж продуктов, которые можно купить быстро без долгих раздумий. Для этого покупатель должен четко представлять, что такой покупкой он решит сразу несколько задач. Например, растут продажи творожков, йогуртов, поскольку это и полезное питание, и перекус, и десерт. В тренде и соевое молоко.

Снижается продажа кускового мяса, зато полуфабрикаты показывают существенный прирост

Торговля стремится достойно ответить на запросы покупателей. Сейчас предлагают не только различные полуфабрикаты, но и приготовленные продукты в специальных выделенных зонах рядом с сырыми продуктами, чтобы можно было их тут же попробовать", - поясняет "РГ" председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. За рубежом это довольно распространенная тенденция.

Снижается продажа и обычного кускового мяса, зато охлажденные мясные продукты, полуфабрикаты показывают прирост - стейки, бургеры. Как и различные виды хлебцев и прочие новые виды продуктов. Такая тенденция будет усиливаться, считают эксперты. В итоге потребители выиграют. Снижение спроса будет сдерживать рост цен на традиционные продукты, при этом ассортимент новых видов будет расширяться.

Экономика Товары и цены
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