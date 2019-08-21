В следственные изоляторы поступят книги для несовершеннолетних

Детский омбудсмен Анна Кузнецова и Российская государственная детская библиотека (РГДБ) начали новый проект по отправке в следственные изоляторы книг для несовершеннолетних.

Это начинание, обещает Кузнецова, не останется единоразовым. На своей странице в Facebook она сообщила, что вместе с библиотечными специалистами регулярно будет передавать в учреждениях ФСИН специально отобранные новые книги. "Когда посещаешь колонии, до книг не всегда доходят руки, но однажды я увидела то, что читают дети, и пришла в ужас", - рассказала уполномоченный по правам детей в РФ о том, как родилась идея. Анна Кузнецова также проинформировала, что в конце сентября проведет совещание по "позитивному контенту".

"Влияние деструктивного контента на наших детей преодолеть можно только развитием позитивного, работой профессионалов да и много еще чем, что в целом называется системным подходом", - пишет омбудсмен. Для работы в этом направлении будет создана экспертная группа. Среди действенных мер, которые уже предложены для борьбы с "деструктивным контентом" - "видеоуроки и лекции, информирование и обучение взрослых, которые могут оказаться рядом с ребенком, которому нужна помощь".