В Совбезе ООН по инициативе России и Китая обсудили ракетные пуски Пентагона

Совет безопасности ООН, собравшийся по инициативе России и Китая, обсудил проведенные Петагоном испытания ракеты средней дальности наземного базирования. Прошедшая нелицеприятная дискуссия не вылилась во всеобщий вопль негодования в отношении США и превратилась в привычный обмен жесткими репликами. Однако, по мнению ряда западных СМИ, сам факт такого обсуждения в Совбезе выглядит "зловещим" предзнаменованием и может стать прологом к новой бескомпромиссной гонке вооружений. Как заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуан, совершенный запуск "подтверждает, что истинной целью выхода США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности является разработка ракет без ограничений и борьба за единоличное военное превосходство".

Впрочем, в Белом доме никогда не отрицали, что президенту Дональду Трампу принадлежит инициатива по разрушению ракетного соглашения, и сделано это было в одностороннем порядке. Свои действия американцы объясняют тем, что были спровоцированы Россией - Вашингтон обвинил нашу страну в создании ракеты 9M729, которая, с точки зрения пентагоновских экспертов, имела дальность, превышающую установленную соглашением. А нынешнее испытание американской ракеты "Томагавк" наземного базирования стало ответом на российскую угрозу. Эта же аргументация прозвучала на нынешнем Совбезе для обоснования прав США на новые испытания. В Пентагоне не скрывают, что нынешний пуск имел в значительной степени пропагандистский характер и был призван продемонстрировать решимость Белого дома поменять расстановку сил в мире, и прежде всего в Азии. По словам представителей Минобороны США, данные, полученные в ходе испытаний, помогут "будущему развитию американского военного потенциала на промежуточных дистанциях". Ранее администрация Трампа объявила о разработке новых ядерных ракет, прежде всего "тактических", для решения локальных задач. Сославшись на исследование университета Сиднея, эксперты СNN утверждали, что американская армия больше не является ведущей силой в Азии и пугали зрителей китайскими высокоточными ракетами, способными за считаные часы уничтожить находящиеся в регионе военные объекты Пентагона.

Решение России и Китая созвать Совбез вызвано опасением, что с расторжением ракетного договора начнется новая гонка вооружений

К тому же с формальной точки зрения совершенный Пентагоном пуск был осуществлен после окончательного разрыва Договора по ракетам средней и меньшей дальности, а значит, с точки зрения международного законодательства претензий к США быть не может.

Тем не менее состоявшаяся на Совете безопасности дискуссия о том, кто несет ответственность за нарушение и последующий разрыв ракетного договора, имеет для Вашингтона концептуальный характер. В 2001 году, когда США выходили из договора по противоракетной обороне под предлогом гипотетической "иранской угрозы", они, не спросив союзников, построили базы в Польше и в Румынии, где разместили направленные против России позиционные ракеты. Но такая тактика оказалась ошибочной: европейские СМИ, не имея достаточных по убедительности доказательств правоты Белого дома, раскритиковали американские планы, показав их лицемерный характер и военную несостоятельность. В 2019 году Белый дом провел работу над ошибками, подготовившись к выходу из Договора по ракетам средней и меньшей дальности куда более основательно. В том, что российская ракета 9M729 была лишь предлогом, сомневаться не приходится.

В Пентагоне не скрывают, что с 2017 года занимались научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками в отношении ракет средней дальности. Формально такая деятельность не противоречила соглашению с Москвой, но по духу развязывала руки оборонному ведомству США. Еще в октябре 2018 года, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в ходе визита в Россию помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон дал понять: решение о выходе из ДРСМД Трампом уже принято. "Он нам сказал, что заявление Трампа о необходимости выйти из этого договора - не приглашение к диалогу, это окончательное решение. Видимо, уже тогда (а может, еще раньше) они начали готовить ракетные испытания", - пояснил Лавров.

Впрочем, представитель пресс-службы Пентагона подполковник Роберт Карвер называет иные сроки: февраль 2019 года. Для экспертов они звучат малоубедительно - для создания новой ракеты требуется минимум несколько лет, но никак не полгода. Это означает, что запущенную ракету средней дальности США начали активно делать задолго до того, как обвинили Россию в нарушении условий соглашения ДРСМД.

Запуск американской ракеты "Томагавк" наземного базирования на острове Сан-Николас в Калифорнии. Фото: Reuters

Для того чтобы объяснить эту очевидную специалистам нестыковку, Пентагон сообщил, что запуск ракеты был осуществлен с установки наземного базирования MK-41. А вот сама ракета далеко не новая - хорошо знакомый профессионалам морской "Томагавк". Только и в этом случае картинка получается неприглядной. Во-первых, маловероятно, что за шесть месяцев в Пентагоне нашли соответствующие конструкторские решения и воплотили их на практике - такая работа требует более длительного времени. А это значит, что подготовка к испытаниям велась давно. Во-вторых, нельзя исключать того, что морские "Томагавки" уже находятся в Румынии и Польше. Местные власти не имеют доступа к американским районам позиционного базирования и вряд ли могут достоверно утверждать, что "Томагавков" там нет.

В Белом доме заявляют, что не собираются размещать новые ракеты в Европе. Однако можно ли верить этим обещаниям в ситуации, когда между Россией и США не существует юридически обязывающего соглашения. По сути, все держится "на честном слове", но чего стоит "честное слово" Америки в ситуации, когда во главу внешней политики Вашингтона поставлено военное превосходство. И что будет с европейской безопасностью, если Белый дом решит облагодетельствовать своих сателлитов в Старом свете новыми ракетами? Тем более провести такое решение через подконтрольное НАТО американцам несложно. Особенно после того, как аналогичный трюк они с легкостью проделали с Договором по ракетам средней и меньшей дальности. Просто объявили, что соглашение Пентагону не нужно, сослались на российскую угрозу и попросили поддержать "родного человечка".

По мнению France 24, консолидированное решение России и Китая созвать Совет безопасности ООН вызвано их опасением, что с расторжением ракетного договора начнется новая гонка вооружений. Ведь с продлением центрального элемента системы безопасности мира - договором СНВ-3, чей срок действия истекает в 2021 году, нет никакой ясности. Администрация Трампа посылает противоречивые сигналы, давая понять, что и это соглашение тоже не нужно и чему-то мешает. Система, которая обеспечивала мировую стабильность, близка к полному и окончательному развалу. Инициатор этого один - США с их желанием вернуться к однополярному миру, основанному на американской силе.

Планы Вашингтона разместить новые ракеты средней дальности, в первую очередь не в Европе, а в Азии, выглядят не менее тревожными, если принять во внимание, что в этом регионе расположен не только Китай, но также Россия. В том числе наша база стратегических подводных лодок. Выступающие в западных изданиях эксперты предупреждают: новая политика Белого дома увеличивает шанс случайного промаха, ведущего к ядерной войне. А заявления Трампа о готовности заключить сделку с Россией в сфере контроля над вооружениями носят гипотетический характер и никого ни к чему не обязывают.

В то же время инициативы Пентагона по размещению оружия в космосе выглядят более конкретными. Если они будут реализованы, то у каждого жителя Земли над головой повиснет атомная бомба с подлетным временем 5-7 минут. Действительно, что с того, что и мирные спутники порой сходят с орбиты, а технологические сбои происходят с любой, даже самой надежной техникой? Последствия таких инцидентов с ядерным оружием понятны любому здравомыслящему жителю планеты. Однако такие аргументы в Белом доме игнорируют как несущественные, мешающие Трампу сделать Америку снова великой, чтобы под этим лозунгом выиграть и следующие выборы. Вот только мир не может ждать...