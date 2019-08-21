В США организатор крупнейшей аферы с экопродуктами покончил с собой

Рэнди Константа - организатор аферы с экологически чистыми продуктами, которую СМИ называли крупнейшей в истории США, покончил с собой в федеральной тюрьме.

Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на заключение судмедэкспертизы. Специалисты утверждают, что смерть осужденного наступила в результате "самопричиненной ситуации". Другие детали не сообщаются.

Ранее, 16 августа, суд в штате Айова приговорил 60-летнего фермера к 122 месяцам тюремного заключения, пишет РИА Новости. Доказано, что Константа с 2010 по 2017 год продавал "экологически чистые" продукты, которые в действительности производились с использованием пестицидов.