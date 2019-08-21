Вия Артмане - королева, которой не хватало в жизни творческого пространства

Каждый раз, когда судьба возвращала меня на рижские улицы, обязательно огибал в центре города устремленную к звездам колонну, на вершине которой возносится женская фигура героини латышских преданий - Милда. В народе ее чаще называют Мать Латвия. А вот в культурологической памяти в конце прошлого века латыши этим символом справедливо окрестили еще одну, казалось, немеркнущую звезду национального искусства - Вию Артмане. 21 августа королеве латвийской сцены и кино исполнилось бы 90 лет.

Народная артистка СССР и Мать-Латвия, королева экрана и звезда эпохи, лауреат государственной премии и высшей награды этой прибалтийской республики. На этой неделе коллеги и поклонники Вии Артмане восторженно вспоминают актрису, хотя распад СССР перечеркнул на рубеже веков многие судьбы. Независимая прибалтийская страна стремилась поскорее забыть свое прошлое. И в этом прошлом осталась и кумир миллионов.

Все, кто был знаком с мастерством актрисы, отмечали ее внутреннюю одухотворенность, врожденное благородство, что порой вызывало у театральных критиков даже предположения о ее наследной "королевской" крови. Хотя на самом деле урожденная Алида Фрицевна Артмане - родом из бедной крестьянской семьи в деревне под Тукумсом. А в мир зазеркального лицедейства она попала не благодаря, а исключительно наперекор всем жизненным и трагическим обстоятельствам.

Уже после войны, в самом начале актёрского пути Вия зарекомендовала себя как актриса классического репертуара. Но влюбленная в атмосферу театральных кулис, она сыграла немало знаковых ролей и в кинематографе. Дебютировала Артмане в фильме "После шторма", но настоящей звездой латышскую актрису сделал фильм "Родная кровь", в котором роль солдата сыграл легендарный Евгений Матвеев.

Играя с ним невероятную жизненную любовь, актриса, по воспоминаниям ее коллег, не могла оставить без внимания тот огонь, который горел в душе актера, а сыгранные образы получились настолько живыми и реальными, что людская молва их поженила сразу после выхода фильма на экраны.

Депутат XXIV съезда КПСС от Рижской партийной организации, народная артистка СССР Вия Артмане в зале во время работы съезда. Фото: Лев Иванов/ РИА Новости

Позже актриса снималась в лентах "Никто не хотел умирать", "Сильные духом", "Стрелы Робин Гуда", "Туманность Андромеды", "Человек свиты", "Емельян Пугачев", "Моонзунд". Но самой неотразимой героиней оказалась для нее роль Джулии Ламберт - стареющей, но пылкой звезды сцены по роману Моэма "Театр". Её жизнь, утверждали искусствоведы, была театром одного актера, где зрителями и невольными участниками захватывающего спектакля попеременно становились то звезды театра и кино, то члены семьи.

Влюбленная в духовное пространство огромной страны, Артмане, по ее словам, очень болезненно пережила разрыв между Латвией и Россией. "Латвия для меня мала, мне не хватает пространства, я не привыкла так узко жить. У русских открытая душа, уникальное восприятие человека. Латыши другие. Русские очень близки мне", - признавалась актриса.

Но крик души большого артиста не всеми был понят и принят на родине. Более того, актриса подверглась откровенной обструкции. Ее упрекали не только за партийное прошлое, но даже за то, что снялась в фильме по повести русского писателя Владимира Маканина "Человек свиты", которого современники до сих пор называют Достоевским XX века.

После 50 лет, отданных Художественному театру им. Я. Райниса, в 1999 году актриса решила сменить сценические подмостки и сыграла графиню в "Пиковой даме" у Алвиса Херманиса. А спустя еще пару лет, снялась в роли Екатерины II в фильме Ильи Хотиненко "Золотой век".

К сожалению, на изломе веков актриса пережила два инсульта и инфаркт, после которых окончательно покидает сценическую площадку, и для нее гаснут навсегда студийные софиты. А незадолго до смерти актриса приняла православие, получила при крещении новое имя - Елисавета.

На трех зданиях латвийской столицы, которые хранят историческую память, связанную с биографией легенды латвийского искусства, в эти юбилейные дни проецировались архивные фотографии Вии Артмане. В самом престижном кинотератре Splendid Palace показали ее лучший документальный портрет, снятый скрытой камерой. А перед входом в старейший кинозал дочка Кристиана и внучка Берта зачитывали письма поклонников Артмане, поясняя, что на чердаке домика в Мурьяни, где провела остаток своих лет народная артистка СССР, их сохранились целые кубометры.

"Доброе утро всем! Я отстрадалась. Девочка родилась 11 мая в 1.20. Словами не выразить, как больно, со стимулирующими уколами, чтобы не мучиться, кричала и позволяла себе все, что люди делают неосознанно, когда больше нет сил собой управлять...". Так начинается письмо, написанное Артмане наутро после рождения ее дочки. Этот уникальный документ Кристиана Димитере предоставила для публикации местному порталу Delfi.

Кадр из фильма "Никто не хотел умирать" (Литовская киностудия, 1965 г.). Режиссёр Витаутас Жалакявичюс. В роли Вайткуса - актер Донатас Банионис, в роли Оны - актриса Вия Артмане. Фото: В.Уласевич/ РИА Новости

Кстати, по воспоминаниям Кристианы, мама находила время, чтобы отвечать на многие письма, которые регулярно получала от благодарных почитателей ее таланта. В письмах люди из самых разных регионов Латвии рассказывали о своих эмоциях от игры любимой актрисы, просили жизненных советов, а то и просто оказать содействие в приобретении билетов на ее спектакли (лучше 40, ну хотя бы 25). А иногда в адрес Артмане поступали даже просьбы о помощи с консультацией у медицинского светилы или с заменой проеденного мышами пола в деревенской избе. Люди обращались к ней как к очень близкому и родному человеку, как к своему другу, рассказывает дочь актрисы.

21 августа в 19.00 в Splendid Palace, информируют все новостные порталы, состоится премьера документального фильма "Актриса и время. Вия Артмане", снятого режиссером Агитой Цане-Киле специально к этому юбилею. Единственная проблема заключается в том, что все билеты, увы, давно проданы и рассчитывать на контрамарку нет никаких надежд.