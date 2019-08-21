"ВКонтакте" заработала очень полезная функция покупки на AliExpress

Маркетплейс AliExpress появился в соцсети "ВКонтакте", пользователям доступен полный ассортимент товаров, говорится в официальном сообщении.

AliExpress открывается в мобильном приложении "ВКонтакте", поскольку разработан на платформе VK Mini Apps и не требует отдельной установки.

Пользователь может найти нужный товар, прочесть описание, добавить его в корзину, оформить доставку и оплатить, не выходя из приложения VK.

Приложение доступно в мобильном клиенте "ВКонтакте" в меню "Сервисы" или по ссылке: vk.com/ae_app. Чтобы совершать покупки, необходимо привязать свой аккаунт на AilExpress к странице VK, просто введя логин и пароль.