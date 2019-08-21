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21.08.2019 10:21
Рубрика: Экономика

Подписи не верить

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Неделя № 185(7943)
Вступил в силу важный федеральный закон. Он закроет дорогу мошенникам, которые научились красть у собственников жилье, подделывая их электронную подпись.

Новый закон дает гражданам право внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) специальную отметку о возможности представления в Росреестр заявления о переходе или прекращении права на принадлежащую им недвижимость, подписанного электронной подписью. По новому закону теперь если гражданин допускает проведение сделок с его недвижимостью в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, то он об этом отдельно должен подать заявление в Росреестр в бумажной форме. При отсутствии такого заявления от собственника государственная регистрация перехода прав на основании электронного пакета документов будет невозможна.

Теперь нельзя будет украсть жилье, подделав электронную подпись

Таким образом, объяснили корреспонденту "РГ" в ведомстве, закон защищает граждан от мошеннических действий с их недвижимостью, совершаемых при помощи электронной подписи. Он направлен на исключение случаев, когда мошенники завладевают чужими квартирами путем подачи документов на государственную регистрацию прав с незаконным использованием электронной подписи собственника, полученной в удостоверяющем центре в том числе по поддельным документам.

Через ломбарды можно будет снять жилье

При этом закон предусматривает несколько случаев, когда для проведения сделок с недвижимостью в электронном виде не требуется специальная отметка в ЕГРН, сделанная на основании заявления собственника недвижимости. В частности, внесения отметки в ЕГРН не требуется, если электронная подпись выдана Федеральной кадастровой палатой Росреестра, при проведении сделок с участием нотариусов и органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде. Не требуется также специального заявления от собственника, если электронный пакет документов на регистрацию сделок с его недвижимостью подает в Росреестр кредитная организация.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Происшествия Преступления Криминал
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