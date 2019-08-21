Запуск к МКС нового корабля Starliner перенесли

Запланированный на 17 сентября полет к МКС американского беспилотного корабля Starliner перенесен на 6 октября. Причем, эта дата не окончательная и не исключены дальнейшие отсрочки запусков, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в ракетно-космической отрасли.

Напомним, с 2011 года американских астронавтов на Международную космическую станцию доставляют только российские корабли "Союз". Сейчас в США сразу две компании работают над новыми пилотируемыми кораблями.

У SpaceX - Crew Dragon, а у корпорации Boeing - Starliner. Что касается последнего - он будет запускаться ракетой-носителем Atlas-5 с космодрома на мысе Канаверал.