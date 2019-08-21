Питерский "Зенит" официально объявил о подписании контракта с защитником "Уфы" Данилой Круговым. При этом до конца сезона футболист останется в башкирском клубе.

Ирония судьбы заключается в том, что Круговой - воспитанник "Зенита", прошедший все этапы клубной иерархии. Не имея возможности закрепиться в основном составе, летом прошлого года он перешел в "Уфу". Нескольких матчей на уровне премьер-лиги на позиции левого защитника парню хватило, чтобы боссы "Зенита" захотели его вернуть.

Но теперь уже "сине-бело-голубым" придется платить. По неофициальным данным, сумма сделки составит 2 миллиона евро, не считая бонусов. Контракт с Круговым заключен на пять лет. Клубы договорились, что Данил продолжит выступать за "Уфу", теперь уже на правах аренды, до конца нынешнего сезона.