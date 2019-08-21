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Рубрика: В мире

Жертвами проливных дождей на юго-западе Китая стали четыре человека

Сильные дожди обрушились на провинцию Сычуань на юго-западе Китая. В результате около 12,7 тысячи человек оказались в зоне бедствия в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе.

Фото: Наводнение в Индии, август 2019 г.
На севере Индии 58 человек погибли из-за наводнений

После многочисленных оползней, спровоцированных дождями, погибли четыре человека, еще 11 местных жителей числятся пропавшими без вести в уезде Вэньчуань, сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство "Синьхуа".

Власти эвакуировали более 30 тысяч жителей и туристов. Эвакуация еще 13 тысяч человек продолжается. Ливни стали причиной сбоев в электроснабжении и подаче воды, некоторые дороги провинции заблокированы.

По данным агентства, в пострадавшие от стихии районы направлены более 200 спасателей.

В мире Восточная Азия Китай
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