Жертвами проливных дождей на юго-западе Китая стали четыре человека

Сильные дожди обрушились на провинцию Сычуань на юго-западе Китая. В результате около 12,7 тысячи человек оказались в зоне бедствия в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе.

После многочисленных оползней, спровоцированных дождями, погибли четыре человека, еще 11 местных жителей числятся пропавшими без вести в уезде Вэньчуань, сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство "Синьхуа".

Власти эвакуировали более 30 тысяч жителей и туристов. Эвакуация еще 13 тысяч человек продолжается. Ливни стали причиной сбоев в электроснабжении и подаче воды, некоторые дороги провинции заблокированы.

По данным агентства, в пострадавшие от стихии районы направлены более 200 спасателей.