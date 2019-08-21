Знаменитой флотской тельняшке на этой неделе исполнилось 145 лет. В честь этого события в питерском Центральном военно-морском музее открыли экспозицию с поэтическим названием "Тем, кто в тельняшке, никакие тяготы не тяжки". Ее посетители могут окунуться в историю нашего ВМФ, точнее, проследить его "форменную" биографию начиная с 19 августа 1874 года.

Именно в этот день по инициативе великого князя Константина Николаевича, командовавшего в ту пору флотом России, император Александр II подписал указ о введении новой морской формы. В качестве обязательного элемента туда впервые вошла тельняшка - вязаная нательная рубаха с горизонтальными белыми и синими полосами, соответствующими цветам Андреевского флага. В последующие 20 лет тельняшки закупали во Франции, где они давно были в комплекте обмундирования. А в конце XIX века их стали изготавливать в самой России.

Любопытно, что в каждом морском подразделении эти рубахи отличались материалом и шириной полос. Лишь с 1912 года тельняшки стали хлопковыми, а белая и синяя полосы обрели одинаковую ширину - четверть вершка (11 мм). В таком виде морские рубахи выпускают в нашей стране по сей день. Правда, зимние "тельники" шьют еще из шерсти. Помимо флота они прижились в других родах и видах войск. Но уже с новым цветовым решением и зачастую - своим кроем. Так, у ВДВ полоски на тельняшке небесно-голубые, у подводников - черные, у пограничников - зеленые, у росгвардейцев - краповые.

Хотелось бы назвать тельняшки чисто российским ноу-хау, но это не так. На картинах морских сражений XVII века английских и голландских матросов уже изображали в подобной форме. Причем у англичан белые полоски на рубахах чередовались с красными, а у голландцев - с синими. Вообще-то считается, что классические тельняшки появились на парусном флоте в Голландии. Однако первоисточник, наверное, стоит искать во французской Бретани, где рыбаки с XVI века носили вязаные трикотажные рубашки с 12 черно-белыми полосами - по количеству пар ребер в теле человека. Согласно местному поверью, так можно было обмануть смерть, которая принимала моряка за скелет и не трогала его.

Многие склоняются к более "практической" версии. Дело в том, что такая расцветка тельняшки делала облаченного в нее более заметным как на фоне белых корабельных парусов, так и среди морских волн. Упавшего за борт матроса легче обнаруживали и быстрее спасали.

Любопытно, что в начале XVIII века тельняшка оказалась под запретом. Тогда практически во всех европейских флотах моряки стали носить казенное белье, узкие короткие брюки с чулками, форменные кафтаны и высокие шляпы. Но в конце концов традиции оказались сильнее запретов, и тельняшка вернулась на флот. Сегодня в России ее с одинаковой гордостью носят воспитанники Нахимовского военного училища и седые адмиралы.