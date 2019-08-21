Их имена на ходу обрастают легендами, а все члены экипажа Airbas 321 "Уральских авиалиний", что спасли 226 пассажиров, виртуозно посадив самолет на кукурузное поле в Подмосковье, хотят одного: отдохнуть и продолжить летать.

Впервые после катастрофы в полном составе экипаж - командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин и бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина - предстал перед земляками в минувшие выходные на "Екатеринбург Арене". Уже официально пилоты - Герои России, а бортпроводникам присвоены ордена Мужества. Красивую молодую команду летчиков на трибунах 35-тысячного стадиона встречали стоя несмолкаемыми овациями и скандированием "Молодцы!".

На стадион экипаж попал по приглашению футбольного клуба "Урал". Спортивная команда узнала, что командир авиалайнера Дамир Юсупов страстный футболист. В перерывах между полетами у себя во дворе небольшого городка Полевской с соседями играет в футбол. И спортсмены попросили пилота ударом мяча открыть матч российской Премьер-лиги между "Уралом" и "Крыльями Советов". Поддержать командира на поле пришел весь героический экипаж.

О невероятной посадке самолета "Уральских авиалиний", следовавших рейсом U6178 из Жуковского (Москва) в Симферополь, написано и сказано уже много. Действия пилотов даже специалисты экстра-класса признали "ювелирными", а ситуацию сложной. Когда оба двигателя лайнера отказали из-за того, что в них попали птицы, КВС Дамир Юсупов буквально за несколько секунд принял решение об экстренной посадке на кукурузное поле, причем на "брюхо" самолета, не выпуская шасси. Стебли высокой травы подхватили многотонную машину и не дали носом врезаться в землю.

- Дамир всегда принимает быстрые решения? - спросила я жену командира Наталью Юсупову.

- Да что вы. Он у меня ужасно обстоятельный. Всегда долго думает, взвешивает, прежде чем принять окончательное решение. А здесь интуитивно определил, что нужно делать, ведь дорого было каждое мгновение, - объяснила Наталья.

И тут же призналась, что свалившаяся слава очень смущает мужа. Он до сих пор в голове прокручивает все обстоятельства того дня и каждой клеткой чувствует ответственность за жизни сотен людей, которые в тот день находились в самолете. Не случайно на первой же пресс-конференции Дамир заявил:

- Пассажирам я единственное, что могу сказать: немножко даже виноват, что их не доставил до места назначения. С некоторыми беседовал, когда обходил самолет. Хочу пожелать всем, кто пострадал, выздоровления, здоровья и не бояться летать.

Через несколько часов после этого признания стало известно, что президент Путин подписал указ о награждении экипажа. Первой об этом узнала Наталья Юсупова. Позвонила мужу с новостью, а он в ответ... молчит. "Он у меня очень скромный, и чтобы поддержать, я ему сказала: "Горжусь тобой!"

В Полевском семью Юсуповых знают и любят настолько, что даже в детском саду, куда ходит старшая дочка, повесили портрет Дамира, и девочка всем комментирует: папа - герой. А вот в школе N 86 Екатеринбурга готовятся в новом учебном году вывесить портрет своего выпускника, второго пилота аэробуса А321 Георгия Мурзина. Парня здесь отлично помнят, ведь Георгий самый молодой член экипажа, ему всего 23 года. Помнят и как "зажигал в рок-группе "Черный горизонт", и как в сочинениях писал, что мечтает быть летчиком.

- Родители у Георгия - сотрудники "Уральских авиалиний", оба работают в авиакомпании бортпроводниками, постоянно находятся в командировках. Вот и в данный момент они в полете. Так что Георгию с детства приходилось самостоятельно решать все свои проблемы, начиная с бытовых и заканчивая школьными. Он целенаправленно готовился к поступлению в университет гражданской авиации, - рассказала директор школы и классный руководитель Светлана Горинова.

Пять человек из семи членов легендарного экипажа "Уральских авиалиний" - жители Свердловской области. Об этой пятерке на родине сейчас знают почти все. Их странички в соцсетях буквально ломятся от благодарностей незнакомых людей.

А слова, сказанные Дмитрием Ивлицким во время экстренной эвакуации, стали уже мемом. Одни предлагают установить билборды с призывом идти к солнцу, другие - печатают на футболках, третьи - перекладывают в стихи. Сам автор солнечного мема рождение крылатой фразы нам объяснил вполне прозаично: "Когда убедился, что всех эвакуировали, и сам вышел из самолета, вижу: пассажиры гуляют в кукурузном поле. Оно и слева, и справа. Куда ориентироваться? На солнце. Взял мегафон и говорю: "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы!"

Между тем

100 тысяч за моральный вред

"Уральские авиалинии" начали выплату компенсаций пассажирам самолета, который 15 августа аварийно сел в Подмосковье после вылета из Жуковского, сообщил "Интерфаксу" гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов. Авиакомпания выплатит пассажирам по 100 тысяч рублей в счет возмещения вреда, в том числе морального. Отмечалось, что деньги переведут на указанные пассажирами банковские реквизиты в течение 14 рабочих дней с даты получения заявления. Страховка полагается и экипажу самолета, сообщили "РГ" в авиакомпании, ее размер пока не озвучивается. Госпитализированная 69-летняя пассажирка этого рейса во вторник пройдет еще одно обследование и по его результатам может быть выписана, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.