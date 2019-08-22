В пресс-конференции примут участие:
- Глыбочко Петр Витальевич - ректор Первого московского государственного университета имени И.М. Сеченова;
- Реморенко Игорь Михайлович - ректор Московского городского педагогического университета;
- Рудской Андрей Иванович- ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, доктор технических наук, профессор, академик РАН;
- Черникова Алевтина Анатольевна- ректор Национального исследовательского технологического университета МИСиС;
- Эскиндаров Михаил Абдурахманович - ректор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор, академик Российской Академии Образования.
В рамках пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:
• какие направления были наиболее популярны у абитуриентов в 2019 году, на какие специальности был самый большой конкурс;
• количество студентов-льготников, принятых в этом году;
• какие специальности получат больше всего бюджетных мест, изменилось ли количество бюджетных мест по сравнению с прошлым годом;
• какие новые специальности появятся в вузах;
• хватит ли мест в общежитиях для иногородних студентов.