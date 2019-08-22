В преддверии нового учебного года 28 августа (среда) в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция с участием ректоров ведущих вузов страны на тему: "Учебный год 2019 в вузах: кто они - новые студенты".

В пресс-конференции примут участие:

- Глыбочко Петр Витальевич - ректор Первого московского государственного университета имени И.М. Сеченова;

- Реморенко Игорь Михайлович - ректор Московского городского педагогического университета;

- Рудской Андрей Иванович- ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, доктор технических наук, профессор, академик РАН;

- Черникова Алевтина Анатольевна- ректор Национального исследовательского технологического университета МИСиС;

- Эскиндаров Михаил Абдурахманович - ректор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор, академик Российской Академии Образования.

В рамках пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

• какие направления были наиболее популярны у абитуриентов в 2019 году, на какие специальности был самый большой конкурс;

• количество студентов-льготников, принятых в этом году;

• какие специальности получат больше всего бюджетных мест, изменилось ли количество бюджетных мест по сравнению с прошлым годом;

• какие новые специальности появятся в вузах;

• хватит ли мест в общежитиях для иногородних студентов.