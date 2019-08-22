62% американцев не одобряют деятельность Трампа на посту президента

Около 6 из 10 американцев не одобряют общую эффективность работы президента Дональда Трампа, согласно новому опросу, опубликованному в четверг Центром исследований по связям с общественностью Associated Press-NORC. Респонденты склонны поддержать только его экономические проекты, и дают слабую оценку его решений по другим важным вопросам.

Только 36% американцев одобряют то, как Трамп справляется со своей работой в качестве президента; 62% не одобряют. При этом, отмечают эксперты, эти цифры являются провальными 45-го президента, которому предстоит переизбрание через 14 месяцев. Рейтинг одобрения Трампа никогда не опускался ниже 32% и не поднимался выше 42% в опросах AP-NORC с тех пор, как он вступил в должность.

С тех пор, как в США начали проводиться подобные опросы, Трамп - единственный президент, чей рейтинг никогда не превышал 50%. Тем не менее, некоторые из глав Белого дома - Гарри Трумэн, Ричард Никсон, Джимми Картер, Джордж Буш-младший - имели в определенные отрезки президентства, рейтинги хуже, чем самый низкий рейтинг Трампа.

Низкие цифры в оценках Трампа в опросе AP-NORC распространяются на его решение нескольких ключевых вопросов: иммиграция, здравоохранение, внешняя политика и оборот оружия. Лишь взгляды на то, как президент США управляет экономикой, остаются относительно ярким пятном, несмотря на опасения возможной рецессии в США. Ему припоминают постоянные политические кризисы, кадровые проблемы и ожесточенные дебаты с демократами.

Новый опрос был проведен вскоре после массовых расстрелов в Техасе и Огайо, в результате которых погибли десятки людей. Трамп пообещал принять незамедлительные меры сразу же после нападений, но спустя пару недель засомневался, стоит ли настаивать на более строгой проверке биографических данных людей, стремящихся купить оружие.

Согласно опросу, только 36% респондентов одобряют политику Трампа в отношении оружия, а 61% не одобряют его позицию. "С экономикой все в порядке, но он делает ужасную работу для страны", - сказал 67-летний Джон Солленбергер из Филадельфии. Он сказал, что покинул республиканскую партию после избрания Трампа и теперь является зарегистрированным независимым избирателем.