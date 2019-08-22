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22.08.2019 14:29
Рубрика: Спорт

Анатолий Карпов несколько месяцев не может получить американскую визу

Текст: Максим Домчев

12-й чемпион мира по шахматам россиянин Анатолий Карпов не может получить американскую визу несколько месяцев. Это не первый случай за последнее время, когда российские спортсмены испытывают трудности при намерении отправиться в США.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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68-летнего Карпова, одного из величайших шахматистов своего времени, пригласил в США его давший друг - шахматист Максим Длуги, владелец шахматной академии в Нью-Йорке. Длуги хотел, чтобы Карпов обучал людей шахматам в летнем лагере. И документы на визу Карпов подал еще в марте.

"Карпова неожиданно вызвали на собеседование в посольство в Москве, где спросили, собирается ли он в США встречаться с сенаторами и конгрессменами? Мы должны это проверить, сказали там", - рассказал Длуги Reuters.

В посольстве рассказали, что заявление легендарного шахматиста на визу все еще обрабатывается. И никаким образом ускорить эту процедуру нельзя, а об окончательном решении Анатолий Карпов будет уведомлен, как только процесс проверки завершится.

По словам Длуги, Карпов часто летал в США и до этого случая не было ни одной проблемы с визой.

Спорт Шахматы В мире США Россия и США
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