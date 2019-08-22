Аргентинские провинции подали в суд из-за заморозки цен на бензин

Власти аргентинских провинций Рио-Негро и Неукен обратились в суд для признания неконституционным указа о заморозке цен на бензин. На данных территориях находятся большие месторождения углеводородов.

Губернатор Рио-Негро Альберто Веретильнек настаивает на том, что существуют юридические и экономические альтернативы для заморозки стоимости топлива, не прибегая к фиксированному обменному курсу. Для этого он предложил уменьшить налог на топливо или сократить НДС, передает Todo Noticias.

Сейчас республика переживает не самые лучшие времена. В стране кризис. Президент Аргентины Маурисио Макри объявил о мерах по улучшению жизни аргентинцев.

Глава государства пообещал, в частности, поднять минимальную зарплату и выплатить бонусы госслужащим. Президент заявил, что цены на бензин будут заморожены на 90 дней. Глава государства также принял беспрецедентное в истории страны решение - отменить НДС на продукты питания.