Бизнес-сообщество обсудит в "Сколково" новую роль юриста как бизнес-партнера

29 ноября на крупнейшей международной конференции о трансформации бизнеса в эпоху LegalTech - Skolkovo LegalTech. Black Edition ведущие российские и зарубежные эксперты расскажут о том, как достичь конкурентного преимущества в бизнесе за счет новой роли современных юристов и инноваций в юридической деятельности.

На стыке права и технологий рождается новый формат консалтинга: юрист нового поколения - это бизнес-партнер. Внедрение технологий в сферу права меняет не только генетику юридического сообщества, но и подходы к управлению всего бизнеса.

В этом году Skolkovo LegalTech. Black Edition впервые пройдет в партнерстве с коммуникационным брендом IPQuorum и Forbes Russia, объединив владельцев бизнеса, технологические, юридические и консалтинговые компании, а также представителей власти и институтов развития.

Актуальными кейсами с участниками конференции поделятся ведущие зарубежные и российские эксперты рынка юридических услуг и бизнес-гуру. Они расскажут, как юридическим компаниям и инхаус-юридическим департаментам трансформировать свою деятельность за счет изучения смежных практик, отраслей и опыта конкурентов, а также о том, как формировать предложения по развитию бизнеса, как с помощью технологий грамотно выстроить бизнес-процессы, сократив издержки и увеличив производительность.

По словам председателя правления Фонда "Сколково" Игоря Дроздова, цифровизация правового сегмента существенно меняет представление компаний о роли юриста: все чаще его видят не как человека, говорящего "нет", а как равноценного бизнес-партнера. "Сейчас во всем мире активно развивается сфера LegalTech, основная задача которой - оптимизация, а по большей части - трансформация работы юриста в устаревшем понимании его функций. До недавнего времени внедрение высоких технологий в юридическую деятельность проходило медленно, большинство задач решалось вручную. LegalTech-решения освобождают специалистов от выполнения многих "механических" задач и тривиальных запросов, позволяя им фокусироваться на масштабных корпоративных проектах, тем самым моделируя вектор развития компании. Более активное включение юристов в работу компании может значительно уменьшить экономические издержки и позитивно отразиться на капитализации бизнеса", - считает Игорь Дроздов.

В качестве спикеров в Skolkovo LegalTech. Black Edition примут участие министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов, председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов, главный операционный директор Сингапурской академии права (SAL) Пол Нио, юрист и адвокат с мировым именем Ари Каплан, президент Европейской LegalTech Ассоциации Тобиас Хайнинг, глобальный лидер цифрового и инновационного развития Deloitte Legal Томас Нортхофф, президент и основатель Европейской Юридической Службы Сергей Бекренев, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский, управляющий партнер Deloitte Legal в СНГ Анна Костыра и другие.

Соорганизатором пленарного заседания "Legal & Business: как юридические практики и технологии развивают бизнес" выступит Forbes Russia. Ведущий пленарного заседания - редакционный директор Forbes Russia Николай Усков.

Николай Усков отметил важность переосмысления роли современного юриста. "В Древнем Риме одну из функций юристов называли латинским глаголом covere, обозначающим защиту интересов клиента. Юристы давали своим клиентам советы, какие формальности необходимо соблюсти в правовых делах, как читать правовые документы и готовиться к судебному процессу. Сейчас задачи юристов значительно расширились, а развитие сферы LegalTech и вовсе трансформирует их миссию в компании. Я уверен, что автоматизация юридической рутины и развитие рынка LegalTech в России высвободят силы тысяч специалистов для решения нетривиальных правовых вопросов, интересных профессиональных задач и в конечном счете укрепят позиции юристов в бизнес-среде", - подчеркнул редакционный директор Forbes Russia.

Ключевой акцент деловой программы Skolkovo LegalTech. Black Edition будет сделан не только на переосмыслении роли юриста в построении бизнес-стратегии компании, но и на новом взгляде на сегмент LegalTech в целом и его природу в контексте бизнес-инноваций и высоких технологий.

Президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский подчеркнул, что важно рассматривать развитие LegalTech-инфраструктур шире, чем возможность продвинуться дальше "кабинетных" функций юриста. "Skolkovo LegalTech. Black Edition - площадка, на которой не будут громко пиариться героические прорывы тех или иных проектов в сфере правовых технологий. Skolkovo LegalTech. Black Edition - это своего рода закрытый клуб, участники которого вполне себе "сами с усами" и "съели по паре собак", реализуя или используя технологические решения для повышения эффективности работы юристов. Предметом обсуждения станут подводные камни LegalTech, точки роста и стратегии развития с одной стороны и реальные нужды целевой аудитории этой сферы с другой. Мы уже видим, как LegalTech эволюционировал от автоматизации документооборота, хранения документов, построения биллинга и кейс-менеджмента к площадкам для связи клиентов с юристами, для самостоятельного решения юридических вопросов, к аналитике данных и контрактов, оптимизации юридической практики, управлению цифровыми подписями и цифровой идентификации. Очевидно, что это не исчерпывающий перечень направлений, определяющихся как тренды в сфере LegalTech. И именно поэтому могу смело утверждать, что Skolkovo LegalTech. Black Edition - это то мероприятие, которое очень обидно пропустить", - считает Кричевский.

В этом году золотыми партнерами Skolkovo LegalTech. Black Edition выступят банк "Новый век" и компания "Делойт", СНГ. Серебряный партнер конференции -Европейская Юридическая Служба. Автомобильный партнер - Aston Martin. Конференция пройдет при поддержке Ассоциации IPChain и Федерации интеллектуальной собственности. Партнером выставочной программы станет цифровой сервис n’RIS.

В программу Skolkovo LegalTech. Black Edition войдут лекции, живые дискуссии, мастер-классы и презентации от зарубежных и российских бизнес-гуру и экспертов в сфере LegalTech. Вниманию участников будет представлена аллея уже работающих в области LegalTech стартапов, в том числе презентация разработок "Сколково". Кроме того, гостей ждет насыщенная культурная программа с участием звезд российского рока, блюза и джаза, выставка современного искусства.

Более подробно с программой Skolkovo LegalTech. Black Edition и условиями участия можно ознакомиться на официальном сайте https://sklegaltech.com/

Пресс-служба Skolkovo LegalTech. Black Edition: e-mail: pressa@ipquorum.ru

Справочная информация

Skolkovo LegalTech. Black Edition ─ третья крупнейшая международная конференция о трансформации бизнеса в эпоху LegalTech. Главная цель конференции - сформировать прогрессивное community тех, кто принимает стратегические решения и определяет вектор развития бизнеса. Мероприятие посвящено новой роли современных юристов в стратегиях развития компаний с учетом внедрения высокотехнологичных решений в правовую среду. На площадке Skolkovo LegalTech. Black Edition соберутся владельцы бизнеса, главы технологических, юридических и консалтинговых компаний, представители власти и институтов развития.

Сайт: sklegaltech.com

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе Президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1800). В 2017 году выручка компаний-участников "Сколково" составила 79 млрд рублей, совокупная выручка за 8 лет существования проекта достигла 250 млрд рублей. В стартапах работает около 30 тыс. человек, из них более 5 тыс. на территории "Сколково". Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы "Сколково" является исследовательский университет - Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. Строительство инфраструктуры ИЦ "Сколково" за счет федерального бюджета завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию около 500 тыс. кв. м. В ближайшие 3 года эта цифра удвоится.

Сайт: sk.ru

IPQuorum - международный коммуникационный бренд - создан Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей (ЕАКОП) с целью организации постоянно действующих международных коммуникационных площадок для диалога с мировым сообществом по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики.

IPQuorum - трансграничная коммуникационная сеть, которая связывает участников мирового рынка интеллектуальной собственности, представителей творческих индустрий, отраслевых новаторов, экспертов-визионеров, венчурных инвесторов, национальных и международных регуляторов.

Под брендом IPQuorum на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за рубежом. Комплекс выставок, конференций, дискуссий, презентаций и бизнес-сессий, призванный стать драйвером качественных изменений глобального рынка интеллектуальной собственности, развития сфер изящных (beaux-arts) и промышленных искусств (arts industriels) как полноправных субъектов цифровой экономики.

Собственные программы и площадки IPQuorum:

IPQuorum.Innovation - на ежегодном международном форуме технологических предпринимателей "Открытые инновации";

IPQuorum.Culture - на Санкт-Петербургском международном культурном форуме;

IPQuorum.Economy - на Петербургском международном экономическом форуме;

IPQuorum.LegalTech - на международной конференции Skolkovo LegalTech (Россия и СНГ).

Работа всех коммуникационных площадок IPQuorum направлена на поиск прикладных инфраструктурных и системообразующих решений для инновационного развития сферы интеллектуальной собственности.

Флагманским проектом, реализуемым под брендом IPQuorum, является Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности. Он ежегодно проводится в особой экономической зоне - Калининградской области.

Сайт: ipquorum.ru

Forbes Russia - российская версия финансово-экономического журнала, одного из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире. Политика Forbes Russia в области реализации различных мероприятий основывается на популярности, стабильности и элитарности бренда. Forbes является признанным экспертом в экономической и репутационной оценке компаний и отдельных бизнес-личностей на рынке. С помощью своих мероприятий Forbes Russia формирует устойчивую и успешную повестку дня в бизнес-сообществе. Имея безупречную деловую репутацию, Forbes Russia обеспечивает своим клиентам репутационное позиционирование, экспертное мнение и полезный нетворкинг в бизнес-среде, результаты которых приводят к увеличению узнаваемости бренда, повышению стоимости компании на рынке и росту доходности компании клиента.

Сайт: forbes.ru

Ассоциация IPChain создана в 2017 г. Соучредители - фонд "Сколково", ВОИС, НИУ ВШЭ, РСП, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), РАО, УПРАВИС, банк "Новый век". Задача - создание всесторонних условий для перехода сферы интеллектуальной собственности на качественно новый уровень и формирование цифрового рынка путем реализации проекта IPChain, нацеленного на формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности. Проект является унифицированным решением, открывающим возможности сотрудничества с представителями разных отраслей экономики. Ассоциация IPChain - официальный член глобального блокчейн-консорциума Hyperledger, Европейской Legal Tech Ассоциации ELTA (European Legal Technology Association) и FLIP (Future Law Innovation Programme) Сингапурской академии права (SAL).

Сайт: ipchain.ru

Федерация интеллектуальной собственности - общественная организация, созданная с целью координации деятельности обществ по коллективному управлению и формирования эффективной и прозрачной системы защиты авторских и смежных прав.

Федерация призвана обеспечить соблюдение интересов российских правообладателей и объединить усилия профессионального сообщества для решения проблем, связанных с развитием механизма коллективного управления и оптимизацией законодательства в сфере охраны интеллектуальной собственности.

Среди основных задач ФИС - выработка рекомендаций относительно работы обществ по коллективному управлению, взаимодействие с органами государственной власти и международными объединениями в области интеллектуальной собственности, а также просветительская деятельность и проведение мероприятий, направленных на информирование населения о нормах текущего российского законодательства об авторских и смежных правах, повышение уровня правовой культуры и социальной ответственности отечественных бизнес-структур.

Сайт: ip-federation.ru