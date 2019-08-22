Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.

Пользователи в социальных сетях назвали поступок Джонсона "грубым", "невежественным" и "шокирующим". Даже биограф британского премьера Соня Пурнелл сильно раскритиковала поведение Джонсона, назвав его "недопустимым". "Представьте, если бы Макрон положил бы свою ногу на стол в Букингемском дворце"", - заметила писательница.

Стало известно, что в ходе встречи лидеры двух соседних стран обсудили вопрос выхода Великобритании из состава Европейского Союза. При этом Макрон отклонил требование Джонсона о фундаментальном пересмотре британской сделки по Brexit. Именно после этого, Джонсон, уверяют очевидцы, и поставил ногу на стол в "ковбойском стиле", явно скопировав этот жест у героев американских фильмов.