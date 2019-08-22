Бывшая жена Ромеро и создатель "Оно" экранизируют еще один роман Кинга

Ни одной недели без очередной экранизации "короля ужасов" Стивена Кинга: и не важно, нового произведения, старого, ремейка или сиквела - просто такой теперь закон.

Как передает THR, на этот раз актриса и продюсер Кристин Ромеро, бывшая жена "зомби-папы" Джорджа Ромеро, и продюсер нового "Оно" Рой Ли возьмутся за новеллу "Девочка, которая любила Тома Гордона" (The Girl Who Loved Tom Gordon). Причем - под крылом компании Ромеро Sanibel Films. Джордж, стоит напомнить, сотрудничал с Кингом на "Темной половине" и "Калейдоскопе ужасов".

В настоящее время команда подыскивает для проекта сценариста.

Сам "король" уже испытал энтузиазм по этому поводу, особо напирая на радость от работы "с компанией Джорджа" и похваливая экс-супругу режиссера.

Разговоры об экранизации "Девочки" велись еще в начале нулевых, с Ромеро в кресле режиссера, но вскоре проект был отложен.

В центре сюжета романа, вышедшего в 1999 году и ставшего бестселлером, - заблудившаяся в лесу во время прогулки девятилетняя Триша, преследуемая, как ей кажется, монстром. В ее нелегком девятидневном противостоянии девушку, страдающую от голода и жажды, поддерживает галлюцинация с участием ее кумира - любимого бейсболиста Тома Гордона.