Книга и найденный фильм: отличные новости для фанатов Джорджа Ромеро

Легендарный режиссер Джордж Ромеро - создатель "Ночи живых мертвецов" и еще пары дюжин знаковых фильмов ужасов - ушел из жизни в минувшем июле на 77-году жизни. Вдова постановщика Сюзанна Десроше-Ромеро неоднократно рассказывала, что в архиве покойного осталось около 40-50 нереализованных сценариев. Недавно она впервые сообщила журналистам о том, что невыпущенный фильм покойного Ромеро, снятый в далеком 1973 году и считавшийся с тех пор необратимо утерянным, обнаружен, восстановлен и готов к официальному релизу.

Первым человеком, вполне официально подтвердившим эту находку, стал писатель Дэниел Краус. Будучи популярным автором в жанре "хоррор", Краус несколько раз показывал себя также удачным соавтором, способным довести до завершения любой текст. Три года назад Краус написал вместе с режиссером Гильермо дель Торо роман "Охотники на троллей", по мотивам которого Netflix снял популярный мультсериал. Весной 2018 года Краус снова помог дель Торо. На этот раз - с новелизацией его оскаровского фильма "Форма воды".

После выхода бумажной "Формы" вдова Ромеро предложила Краусу еще одну "соавторскую" работу - дописать и подготовить к печати незаконченный покойным режиссером роман "Живой мертвец". Дэниел Краус закончил книгу. В следующем году она увидит свет, но на этом история его отношений с кланом Ромеро не закончилась. В качестве бонуса писатель оказался первым официальным зрителем фильма "Парк развлечений" - того самого "утерянного" фильма Джорджа Ромеро, о чем он сразу же сообщил своим читателям в Twitter.

It was never shown publicly. The people who funded it wouldn’t allow it. And no wonder. It’s hellish. In Romero’s long career of criticizing American institutions, never was he so merciless. pic.twitter.com/987qbeb1J0 — Daniel Kraus (@DanielDKraus) 11 ноября 2018 г.

"Я посмотрел фильм Ромеро Парк развлечений, практически недоступный с 1973 года. Двадцать лет пытался его найти и теперь должен признаться: это... настоящее ОТКРОВЕНИЕ. Где можно посмотреть этот дикий шедевр? Да нигде. Но я попытаюсь теперь это исправить. Можно ли мне с этим помочь? Наверное, можно. Требуется время, чтобы это получше обдумать. Ведь это - по-настоящему волшебная (проклятая?) вещь, и я не верю, что она может взять и потеряться. Мы её вернём. Нет, серьезно, ведь его даже на IMDb нет. Он давно, очень давно считается потерянным… Повторюсь: посмотреть его прямо сейчас - невозможно. Но люди над этим уже работают. Запаситесь пока терпением, придется подождать. Сейчас же вы можете ощутимо помочь работе над реставрацией оригинала", - написал он.

With the exception of NIGHT OF THE LIVING DEAD—maybe—THE AMUSEMENT PARK is Romero’s most overtly horrifying film. Hugely upsetting in form & function. pic.twitter.com/BmyS5iTIyU — Daniel Kraus (@DanielDKraus) 11 ноября 2018 г.

Известно, что инвесторы картины, не называемая религиозная группировка, осталась в 1973 году крайне недовольна готовым фильмом, из-за чего он никогда не был представлен публике.

I mean, THE AMUSEMENT PARK doesn’t even show up on Romero’s @IMDb page! This thing is long-long-long-lost. What does that tell me? It’s dangerous & uncomfortable. — Daniel Kraus (@DanielDKraus) 11 ноября 2018 г.

Дэниел Краус сообщает: "Тони Уильямс (историк кино - "РГ-Кинократия"), который видел этот фильм 30 лет назад, написал однажды, что этот фильм слишком сильный для американского общества… он должен навсегда быть спрятанным под замок и никогда не увидеть белый свет...".