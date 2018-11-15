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Книга и найденный фильм: отличные новости для фанатов Джорджа Ромеро

НОВОСТЬ15.11.2018, 12:23
Текст:   Феликс Зилич
Кадр из фильма "Ночь живых мертвецов" (1968). Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Ночь живых мертвецов" (1968). Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Ночь живых мертвецов" (1968). Фото: kinopoisk.ru

Легендарный режиссер Джордж Ромеро - создатель "Ночи живых мертвецов" и еще пары дюжин знаковых фильмов ужасов - ушел из жизни в минувшем июле на 77-году жизни. Вдова постановщика Сюзанна Десроше-Ромеро неоднократно рассказывала, что в архиве покойного осталось около 40-50 нереализованных сценариев. Недавно она впервые сообщила журналистам о том, что невыпущенный фильм покойного Ромеро, снятый в далеком 1973 году и считавшийся с тех пор необратимо утерянным, обнаружен, восстановлен и готов к официальному релизу.

Первым человеком, вполне официально подтвердившим эту находку, стал писатель Дэниел Краус. Будучи популярным автором в жанре "хоррор", Краус несколько раз показывал себя также удачным соавтором, способным довести до завершения любой текст. Три года назад Краус написал вместе с режиссером Гильермо дель Торо роман "Охотники на троллей", по мотивам которого Netflix снял популярный мультсериал. Весной 2018 года Краус снова помог дель Торо. На этот раз - с новелизацией его оскаровского фильма "Форма воды".

После выхода бумажной "Формы" вдова Ромеро предложила Краусу еще одну "соавторскую" работу - дописать и подготовить к печати незаконченный покойным режиссером роман "Живой мертвец". Дэниел Краус закончил книгу. В следующем году она увидит свет, но на этом история его отношений с кланом Ромеро не закончилась. В качестве бонуса писатель оказался первым официальным зрителем фильма "Парк развлечений" - того самого "утерянного" фильма Джорджа Ромеро, о чем он сразу же сообщил своим читателям в Twitter.     

"Я посмотрел фильм Ромеро Парк развлечений, практически недоступный с 1973 года. Двадцать лет пытался его найти и теперь должен признаться: это... настоящее ОТКРОВЕНИЕ. Где можно посмотреть этот дикий шедевр? Да нигде. Но я попытаюсь теперь это исправить. Можно ли мне с этим помочь? Наверное, можно. Требуется время, чтобы это получше обдумать. Ведь это - по-настоящему волшебная (проклятая?) вещь, и я не верю, что она может взять и потеряться. Мы её вернём. Нет, серьезно, ведь его даже на IMDb нет. Он давно, очень давно считается потерянным… Повторюсь: посмотреть его прямо сейчас - невозможно. Но люди над этим уже работают. Запаситесь пока терпением, придется подождать. Сейчас же вы можете ощутимо помочь работе над реставрацией оригинала", - написал он.

Известно, что инвесторы картины, не называемая религиозная группировка, осталась в 1973 году крайне недовольна готовым фильмом, из-за чего он никогда не был представлен публике.

Дэниел Краус сообщает: "Тони Уильямс (историк кино - "РГ-Кинократия"), который видел этот фильм 30 лет назад, написал однажды, что этот фильм слишком сильный для американского общества… он должен навсегда быть спрятанным под замок и никогда не увидеть белый свет...".

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