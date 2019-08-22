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22.08.2019 13:52
Рубрика: Спорт

Бывший хоккеист "Вашингтона" и "Сент-Луиса" перешел в "Динамо"

Текст: Максим Домчев

Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин, выступавший в НХЛ за "Вашингтон" и "Сент-Луис" продолжит карьеру в московском "Динамо".

Чуть больше чем за неделю до старта нового сезона КХЛ московское "Динамо" усилило атакующую линию хоккеистом, имеющим опыт выступления в НХЛ. Контракт на один год с клубом подписал 26-летний чешский нападающий Дмитрий Яшкин. Его отец - Алексей Яшкин в прошлом играл за воскресенский "Химик", после чего перебрался в Чехию.

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Приход Яшкина в "Динамо" стал возможен после сделки с "Сибирью", которой принадлежали права на хоккеиста. Московский клуб выплатил новосибирцам денежную компенсацию.

Яшкин последние годы выступал в НХЛ. В 2011 году он под 41-м номером был задрафтован "Сент-Луисом", с которым в 2013 году подписал контракт. Однако чешский форвард так и не смог до конца раскрыться в системе "Блюз" и в прошлом сезоне "Вашингтон" забрала его с драфта отказов.

За столичный клуб Яшкин провел 37 матчей и набрал 8 очков (2 шайбы и 6 передач). Всего на его счету 303 матча и 69 (27+42) очков за карьеру в НХЛ.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Динамо" Москва
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