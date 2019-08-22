Чем вызван временный рост курса российской валюты

За последние два торговых дня российская валюта практически отыграла ощутимые потери, понесенные в пятницу и понедельник, когда из-за значительного спроса на валюту доллар поднялся выше отметки 67 рублей. Усиление рубля происходило на фоне восстановления аппетита на активы развивающихся стран и роста цен на нефть, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Локальную поддержку российской валюте продолжает оказывать и налоговый период - в это время экспортеры продают валюту, чтобы заплатить налоги в рублях. 26 августа уплачиваются НДС, акцизы и НДПИ на 780 миллиардов рублей, следует из подсчетов аналитиков банка "Санкт-Петербург". Завершится налоговый период 28 августа, общая сумма платежей в этом месяце оценивается в 1,7 триллиона рублей.
В пятницу внимание рынков будет приковано к выступлению главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который, вероятно, выскажется о судьбе дальнейшего понижения базовой ставки в США (в конце июля она была снижена впервые за 10 лет, но Пауэлл тогда уточнял, что это не начало цикла по смягчению монетарной политики). Снижение ставок в США, как и любые сигналы о нем в будущем, обычно приводят к ослаблению доллара. По словам аналитиков Sberbank CIB, Пауэлл может подтвердить мягкий настрой ФРС, и это при поддержке налогового периода и роста нефти способно добавить позитива и рублю.
По мнению Монастыршина, если в ближайшие дни на мировых рынках действительно сохранится благоприятная ситуация, то можно ожидать смещения курса доллара ближе к 65 рублям.