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22.08.2019 19:23
Рубрика: Экономика

Рубль стал крепче

Чем вызван временный рост курса российской валюты
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 187(7945)
Курс доллара на Мосбирже закрепился ниже отметки 66 рублей. Волна позитива может еще немного укрепить в ближайшие дни российскую валюту - примерно до 65 рублей за доллар, допускают аналитики. Но рубль сейчас заставляют расти разовые факторы, поэтому на устойчивость его роста вряд ли стоит рассчитывать.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За последние два торговых дня российская валюта практически отыграла ощутимые потери, понесенные в пятницу и понедельник, когда из-за значительного спроса на валюту доллар поднялся выше отметки 67 рублей. Усиление рубля происходило на фоне восстановления аппетита на активы развивающихся стран и роста цен на нефть, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Локальную поддержку российской валюте продолжает оказывать и налоговый период - в это время экспортеры продают валюту, чтобы заплатить налоги в рублях. 26 августа уплачиваются НДС, акцизы и НДПИ на 780 миллиардов рублей, следует из подсчетов аналитиков банка "Санкт-Петербург". Завершится налоговый период 28 августа, общая сумма платежей в этом месяце оценивается в 1,7 триллиона рублей.

Фото: Istock
Какой курс увидим к осени: три фактора поддержки рубля

В пятницу внимание рынков будет приковано к выступлению главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который, вероятно, выскажется о судьбе дальнейшего понижения базовой ставки в США (в конце июля она была снижена впервые за 10 лет, но Пауэлл тогда уточнял, что это не начало цикла по смягчению монетарной политики). Снижение ставок в США, как и любые сигналы о нем в будущем, обычно приводят к ослаблению доллара. По словам аналитиков Sberbank CIB, Пауэлл может подтвердить мягкий настрой ФРС, и это при поддержке налогового периода и роста нефти способно добавить позитива и рублю.

Все факторы, укрепившие рубль, нельзя считать надежными и долгосрочными

По мнению Монастыршина, если в ближайшие дни на мировых рынках действительно сохранится благоприятная ситуация, то можно ожидать смещения курса доллара ближе к 65 рублям.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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