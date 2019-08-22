Число преступлений в РФ за 5 лет сократилось на 200 тысяч

МВД проанализировало статистические данные обо всех совершенных преступлениях в стране за 5 лет - в период с начала 2014-го по конец 2018 года. Главный вывод - число преступлений в стране последовательно снижается.

Так, общее количество регистрируемых преступлений в РФ сократилось с 2190,6 тыс. в 2014 году до 1991,5 тыс. в 2018 году. В то же время более чем на 9 тысяч снизилось число погибших от преступных посягательств - с 35,3 тыс. в 2014 году до 26 тыс. в 2018 году. Сократилось количество убийств и покушений на убийство (с 11,9 тыс. до 8,6 тыс.), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (с 32,9 тыс. до 23,2 тыс.), изнасилований (с 4,2 тыс. до 3,4 тыс.).

Схожие положительные тенденции фиксируются по основным имущественным составам. Почти в 2 раза снизилось число разбоев (в 2014 году - 14,3 тыс., в 2018 - 7,5 тыс.), на треть - грабежей (77,7 тыс. и 50,1 тыс. соответственно), краж - на 17% (с 908,9 тыс. до 756,4 тыс.), в том числе квартирных - на 35% (с 80,1 тыс. до 52,1 тыс.).

Безопаснее стало на улицах городов и сел. Примерно вдвое меньше регистрируется угонов (в 2014 году - 34,2 тыс., в 2018 - 19,5 тыс.) и уголовно наказуемых хулиганств (4 тыс. и 2,1 тыс. соответственно). Существенно повысился и уровень безопасности на дорогах. Количество ДТП в период с 2014 по 2018 год уменьшилось почти на 16 процентов (с 199,7 тыс. до 168,1 тыс.), число погибших в них - практически на треть (с 27 тыс. до 18,2 тыс. человек).

Вместе с тем, констатируют в МВД, в последние годы фиксируется рост хищений, совершенных мошенническим путем, а также преступлений с использованием IT-технологий.