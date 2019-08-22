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22.08.2019 15:50
Рубрика: Происшествия

Число преступлений в РФ за 5 лет сократилось на 200 тысяч

Текст: Иван Петров
МВД проанализировало статистические данные обо всех совершенных преступлениях в стране за 5 лет - в период с начала 2014-го по конец 2018 года. Главный вывод - число преступлений в стране последовательно снижается.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Так, общее количество регистрируемых преступлений в РФ сократилось с 2190,6 тыс. в 2014 году до 1991,5 тыс. в 2018 году. В то же время более чем на 9 тысяч снизилось число погибших от преступных посягательств - с 35,3 тыс. в 2014 году до 26 тыс. в 2018 году. Сократилось количество убийств и покушений на убийство (с 11,9 тыс. до 8,6 тыс.), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (с 32,9 тыс. до 23,2 тыс.), изнасилований (с 4,2 тыс. до 3,4 тыс.).

Фото: sledcom.ru
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Схожие положительные тенденции фиксируются по основным имущественным составам. Почти в 2 раза снизилось число разбоев (в 2014 году - 14,3 тыс., в 2018 - 7,5 тыс.), на треть - грабежей (77,7 тыс. и 50,1 тыс. соответственно), краж - на 17% (с 908,9 тыс. до 756,4 тыс.), в том числе квартирных - на 35% (с 80,1 тыс. до 52,1 тыс.).

Безопаснее стало на улицах городов и сел. Примерно вдвое меньше регистрируется угонов (в 2014 году - 34,2 тыс., в 2018 - 19,5 тыс.) и уголовно наказуемых хулиганств (4 тыс. и 2,1 тыс. соответственно). Существенно повысился и уровень безопасности на дорогах. Количество ДТП в период с 2014 по 2018 год уменьшилось почти на 16 процентов (с 199,7 тыс. до 168,1 тыс.), число погибших в них - практически на треть (с 27 тыс. до 18,2 тыс. человек).

Вместе с тем, констатируют в МВД, в последние годы фиксируется рост хищений, совершенных мошенническим путем, а также преступлений с использованием IT-технологий.

Происшествия Преступления Криминал
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